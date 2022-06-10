عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مركز تسجيل الآثار المصرية يستعرض أعمال معبد آمون بالكرنك في جامعة إشبيليه

رئيس تسجيل الآثار
رئيس تسجيل الآثار

شارك الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، في المؤتمر الخامس للآثار المصرية الذي أقيم في كلية التاريخ والجغرافيا بجامعة كومبلوتنس بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون العلمي في مجال علم الآثار بين المجلس الأعلى للآثار، وجامعتي اشبيليه وكومبلوتنس بإسبانيا.

وألقى الدكتور هشام الليثي، محاضرة في جامعة إشبيليه، استعرض خلالها أعمال الحفائر والتنظيف والترميم الذي قام بها فريق العمل من مركز تسجيل الآثار المصرية لمقبرتي رقم 416 و417 الخاصين بحارس البوابة لمعبد آمون بالكرنك، وذلك بمنطقة الخوخة بالقرنة بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى أعمال تطوير الخدمات بالموقع، وذلك تمهيدا لافتتاحهما للزيارة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفي جامعة Complutense الإسبانية، نظَّم عرضا تقديميا عن أنشطة مركز تسجيل الآثار المصرية المختلفة، من حيث نشأته، والدور الذي لعبه في تسجيل معابد النوبة قبل نقلها عام 1958؛ لبناء السد العالي. 

كما تحدث رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، عن ما يقوم به المركز من أعمال، مثل: تسجيل المعابد، ومقابر البر الغربي بالأقصر، وآخر إصدارات المركز منها حجرات الكنوز بمعبد أبو سمبل ومقبرة نفرتاري بوادي الملكات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-6-2022.. تعرف عليها

الذهب يواصل الهبوط.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 4 جنيهات جديدة

لأول مرة.. علاج جديد لمرضى السرطان بنسبة فاعلية 100%| فيديو

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

مروان صلاح.. 90 ثانية تضع حارس الأهلي السابق على أعتاب بايرن ميونخ

القاهرة 43 درجة.. الأرصاد: ذروة الموجة شديدة الحرارة| غدا

ترشيحاتنا

ريال مدريد يواجه برشلونة بـ مباراة ودية في يوليو 2022

راتب 6 أشهر .. فولكس فاجن تفاوض موظفيها بروسيا بسبب العقوبات الغربية

ليفربول في ورطة.. تقارير: محمد صلاح قد ينضم إلى برشلونة بنهاية تعاقده

دعاء إذا رددته يوم الجمعة قضيت لك 100 حاجة

اللي تستقل بيه يغلبك| مبروك عطية يوجه رسالة بعد هزيمة المنتخب

أخبار السيارات| فورد تدرس طرح برونكو بأوروبا.. BMW تعلن رسميا طراز M2 2023 آخر موديل بنزين.. وكاديلاك تكشف عن مشروعها الخارق GTP

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

بتاخد مصروف 3 آلاف جنيه في الأسبوع.. قصة يارا دلوعة بابي

مشكلات في الجهاز الهضمي.. تعرف على أضرار تناول الخيار

ماذا قال رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري عن توأمة الأهلي ولقاء الخطيب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ