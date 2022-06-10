مركز تسجيل الآثار المصرية يستعرض أعمال معبد آمون بالكرنك في جامعة إشبيليه

شارك الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، في المؤتمر الخامس للآثار المصرية الذي أقيم في كلية التاريخ والجغرافيا بجامعة كومبلوتنس بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون العلمي في مجال علم الآثار بين المجلس الأعلى للآثار، وجامعتي اشبيليه وكومبلوتنس بإسبانيا.

وألقى الدكتور هشام الليثي، محاضرة في جامعة إشبيليه، استعرض خلالها أعمال الحفائر والتنظيف والترميم الذي قام بها فريق العمل من مركز تسجيل الآثار المصرية لمقبرتي رقم 416 و417 الخاصين بحارس البوابة لمعبد آمون بالكرنك، وذلك بمنطقة الخوخة بالقرنة بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى أعمال تطوير الخدمات بالموقع، وذلك تمهيدا لافتتاحهما للزيارة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفي جامعة Complutense الإسبانية، نظَّم عرضا تقديميا عن أنشطة مركز تسجيل الآثار المصرية المختلفة، من حيث نشأته، والدور الذي لعبه في تسجيل معابد النوبة قبل نقلها عام 1958؛ لبناء السد العالي.

كما تحدث رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، عن ما يقوم به المركز من أعمال، مثل: تسجيل المعابد، ومقابر البر الغربي بالأقصر، وآخر إصدارات المركز منها حجرات الكنوز بمعبد أبو سمبل ومقبرة نفرتاري بوادي الملكات.