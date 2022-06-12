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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور لها

رانيا منصور
رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعيها صور جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت رانيا منصور ، في الصورة بإطلالة ساحرة مما أثار إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور مسلسل "السيدة زينب" والذي ضم نخبة من النجوم أبرزهم الفنانة القديرة سوسن بدر، والنجم محمود عبد المغنى، والفنانة الاستعراضية دينا، وليلى عز العرب، وأحمد وفيق، وفراس سعيد، وسامى مغاورى، وأشرف عبد الغفور، وحسام داغر وآخرين، وهو إنتاج شركة M.G.R للإنتاج الفنى لمالكها المنتج ممدوح شاهين، ومن سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

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