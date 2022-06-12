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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على تباين أداء مؤشراتها وسط صعود هامشي لمؤشر إيجي إكس 70.. وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 668.531 مليار جنيه.

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تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهكا مقيدة بالبورصة بنسبة 1.35%، ليغلق عند مستوى 10097 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1792 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 12465 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4077 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1860 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة. 

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