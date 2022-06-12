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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفرمان من كارتيرون.. التعاون السعودي يزاحم الأهلي لضم بن شرقي

بن شرقي
بن شرقي

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي التعاون السعودي، في ضم أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وينتهي تعاقد أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، مما يحق له التوقيع لأي فريق بشكل مجاني.

وقال موقع “le360 sport” المغربي: “كارتيرون يضغط على مسئولي فريقه؛ لحسم صفقة بن شرقي، خاصة أنه يعرف إمكانياته جيدا، بحكم أنه كان يشرف على تدريبه داخل القلعة البيضاء”.

وأضاف الموقع أن “الاتفاق السعودي يزاحم الأهلي المصري على صفقة ضم بن شرقي الذي لازال مرتضى منصور يحاول إقناعه بتجديد عقده لكن كل المؤشرات توحي بأن الدولي المغربي السابق قرر وضع حد لمسيرته مع الزمالك هذا الموسم”.

يذكر أن الإعلامي عمر ربيع ياسين، قد فجر مفاجأة بشأن بن شرقي، مشيراً إلى أن اللاعب سينضم للأهلي الموسم القادم.

كارتيرون التعاون السعودي الأهلى بن شرقي الزمالك

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