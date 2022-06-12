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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تهدد بإعلان الحرب على لبنان.. ورئيس أركان الاحتلال: ستشهد قصفا غير مسبوق

صدى البلد

ألمح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الأحد،  إلى احتمالية وقوع حرب مع لبنان.

وقال أفيف كوخافي إن "التوتر القادم مع لبنان سيشهد قصفا غير مسبوق".

وأضاف:" سنعطي تحذيرا مسبقا لسكان الحدود اللبنانية للمغادرة قبل اندلاع أي حرب".

وهدد رئيس أركان جيش الاحتلال  بقصف مدمّر وواسع إذا وقعت الحرب مع لبنان وسنعطي تحذيراً مسبقاً لسكان الحدود اللبنانية للمغادرة قبل اندلاع أي حرب.

وبالتوازي، قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أوري جوردين، اليوم الأحد، إن الحرب القادمة مع "حزب الله" ستشهد إطلاق آلاف القذائف والصواريخ على إسرائيل، بشكل يومي.

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ونقل الموقع العبري "واللا" مساء اليوم الأحد، عن قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية توقعه أنه, "في أي حرب مستقبلية مع لبنان، سيطلق الأخير عشرات الآلاف من القذائف والصواريخ كل يوم على المدن الإسرائيلية الداخلية، وعلى امتداد طولها".

ولم يكتف الجنرال أوري جوردين بذلك، بل أكّد أن جائحة كورونا أجبرت الجيش الإسرائيلي على تبني نظرية الاستعداد لتعزيز الجبهة الداخلية في كل حالات الطوارئ الجديدة.

وفي الخامس من الشهر الجاري، كشفت قناة إسرائيلية النقاب عن مشكلة جديدة تؤرق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، تتمثل في "منصات الغاز" في البحر المتوسط، قبالة الشواطئ الإسرائيلية.

وذكرت القناة العبرية الـ 12 أن, "منصات الغاز" الموجودة في البحر المتوسط ستصبح إحدى المواجهات المرتقبة بين إسرائيل و"حزب الله"، أو أحد أسباب الحرب مع الحزب، كون استهدافها سيعطل إمدادات الكهرباء لإسرائيل.

لبنان إسرائيل كوخافي حرب أوري جوردين

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