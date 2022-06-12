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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لبنانيون يحتجون على استقدام إسرائيل لسفينة لاستخراج الغاز من حقل كاريش ..فيديو

الغاز
الغاز

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، تنظيم مئات الأشخاص وعدة نواب لبنانيين لتظاهرة احتجاجية في جنوب لبنان اعترااضا على استقدام اسرائيل لسفينة انتاج وتخزين للغاز لاستخراج الغاز من حقل كاريش الذي تعتبره بيروت من ضمن المنطقة المتنازع عليها.

وجاءت المظاهرة قبل أيام من وصول الوسيط الأميركي آموس هوكستين إلى بيروت، للبحث في استكمال المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل في شأن ترسيم الحدود البحرية.

وحمل مئات الأشخاص أعلاما لبنانية وفلسطينية في مدينة الناقورة الحدودية، احتجاجًا على اعتبار اسرائيل حقل كاريش "من الأصول الاستراتيجية للدولة العبرية"، مثلما قال وزراء الدفاع والطاقة والخارجية الإسرائيليون في بيان مشترك الأربعاء الماضي.

وقال النائب فراس حمدان وهو يقرأ بيانًا مشتركًا صدر عن 13 نائبًا مستقلًا:  "نحن، كممثلات وممثلين للشعب اللبناني وللأمة جمعاء، لا نقبل بأي شكل من الأشكال التفريط بثرواتنا البحرية المملوكة لكلّ المواطنين على حدّ سواء".

 

مفاوضات الغاز إسرائيل الخارجية المواطنين

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