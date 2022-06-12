مصرع ميكانيكي غرقا في مياه ترعة ببني سويف

لقي ميكانيكي مصرعه غرقًا بمياه ترعة الابراهيمية، بقرية أبو صير الملق التابعة لمركز الواسطي، شمال محافظة بني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى الواسطي المركزي.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بغرق ميكانيكي بمياه ترعة الابراهيمية، بقرية أبو صير الملق التابعة لدائرة مركز شرطة الواسطي، شمال المحافظة.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة "باسم إ. أ. س" 42 عامًا، مقيم قرية أبو صير الملق التابعة لمركز الواسطي، بمياه ترعة الابراهيمية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور احمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف نقلت جثة المتوفي إلى مستشفى الواسطي المركزي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة بناء على تقرير مفتش الصحة المختص.