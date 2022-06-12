السياحة: فنادق الوزارة لا تمنع السيدات دون 40 عاما من الإقامة المنفردة

كشف عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لرقابة على المنشآت الفندقية، حقيقة منع السيدات أقل من 40 عامًا من الإقامة بشكل منفرد في الفنادق.

يأتي ذلك بعد تداول على السوشيال ميديا واقعة منع الفنانة نجلاء بدر من الإقامة بأحد الفنادق في الساحل الشمالي لأنها «سنجل»؛ والتي كانت أثارتها عبر السوشيال ميديا.

وقال "العاصي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك فنادق تعمل بتراخيص تتبع المحليات، ولا علاقة لوزارة السياحة بها، لافتًا إلى أن هناك قرى سياحية بالساحل والسخنة لا تُدار من قبل وزارة السياحة؛ والفندق الذي شهد هذه الواقعة تابعًا للإدارة المحلية بمحافظة الإسكندرية وليس وزارة السياحة.

وتابع أن الفنادق الخاضعة للوزارة لا تمنع أي شخص من الإقامة تحت مسمى أنها أقل من 40 عامًا طالما لا يرافقها أولادها أو زوجها؛ وحال حدوث هذا التصرف يتم اتخاذ الإجراء ضده فورًا، ويتم محاسبته.

وأوضح أنه يتم التحقيق مع الفندق والتأكد من مخالفته للقواعد إذا ثبت حدوث مثل هذه الوقائع، لافتًا إلى أنه يمكن للشخص الذي يتعرض لهذا الأمر التقدم بشكوى لشرطة السياحة التي تكون موجودة في الفندق.

ولفت إلى أن هناك «سناجل» تم إثبات تسكينها في أحد الفنادق التابعة لوزارة السياحة، مؤكدًا أن الوزارة تواصلت مع إدارة الفندق بخصوص الواقعة المثارة عبر السوشيال ميديا وتم التأكد من عدم وجود حجز مسبق لها؛ كما أن الفندق لم يتواجد به غرف خالية في هذا الوقت.