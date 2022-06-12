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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من الداوجن والبيض بنسبة 100%

صدى البلد

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة لتطوير المنظومة الزراعية والثروة السمكية خلال الفترة الحالية.
وأضاف “القرش”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، “نتائج الجهود التي حدثت في هذا القطاع تمثلت في زيادة كميات الخضر والفاكهة وتصدير جزء منها، وجعل مصر في أولى الدول التي شهدت طفرات بمحاصيل الموالح”.

وأكد أن "أسعار الخضروات والفاكهة انخفضت خلال الأيام الماضية، ولدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض بنسبة 100%".

اسعار الخضروات والفاكهة اسعار الخضروات وزارة الزراعة الخضروات والفاكهة عزة مصطفي الدولة المصرية محمد القرش

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