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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم فصل الكهرباء عن 7 مناطق بالقليوبية

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

أعلن الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية فصل التيار الكهربائي اليوم الإثنين من الساعة الرابعة صباحا وحتى السادسة صباحا.


وقال رئيس المدينة ان المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى "الزمرونية وتصفا وكفر تصفا وكفر رحب وكفر عبد السيد نوار وكفر مروان وكفر الحاج عيسي"، نظرا لوجود بعض أعمال الصيانة لخدمة وراحة المواطنين.


منن احية اخرى قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية بمدن شبرا الخيمة والخصوص والخانكة لمتابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها ومتابعة أعمال النظافة بالشوارع وذلك في اطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


بدأ المحافظ الجولة بتفقد مدينة شبرا الخيمة حيث تفقد قطعة أرض على مقربة من محور الفريق العصار تبلغ مساحتها 5 أفدنة حيث وجه المحافظ بتجهيزها لاستغلالها لاقامة سوق حضاري منظم يخدم اهالي مدينة شبرا الخيمة. 


كما تابع الهجان أعمال ازالة المباني المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بحي غرب وشرق شبرا الخيمة والخصوص والقلج بالخانكة حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال وزيادة المعدات والعمل علي مدار 24 ساعة للانتهاء من المباني المتبقية موجها المسئولين بحي غرب شبرا الخيمة بالمتابعة الجيدة لأعمال التطوير التي تتم والتواجد بشكل مستمر وتذليل العقبات. 
وتابع المحافظ الجولة بمدينة الخانكة حيث تفقد أعمال إزالة المباني المتعارضه مع توسعة طريق ترعة الإسماعيلية إتجاه مدينة الخانكه بنطاق كفر حمزة ، لتصبح ثلاث حارات وقد تم الإنتهاء من إزالة 36 مبني وجارى الإنتهاء من إزالة ال ٤ مباني المتبقيه للبدء بالتوسعة موجهاً بدفع الأعمال للإنتهاء في المده الزمنية المحددة لتسليم الطريق للشركة المنفذة. 

كفر شكر محافظة القليوبية المشروعات القومية فصل التيار الكهربائي محافظ القليوبية التيار الكهربائى حي غرب شبرا الخيمة توسعة الطريق الدائرى

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