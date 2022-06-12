رضا عبدالعال لـ الخطيب: طلع الدليل على اتهاماتك لاتحاد الكرة وأبوريدة

طالب رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، الكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، بإظهار الدليل ، على اتهاماته لاتحاد الكرة المصري وهاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي "كاف"، بشأن عدم تقديم طلب من الاتحاد لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

وقال رضا عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc، مساء اليوم الأحد": "ياريت ياكابتن محمود تطلع الدليل لاتحاد الكرة المصري، وتواجهم به، بدلا من الكلام المرسل، حتى يتم محاسبتهم".

وعن نجاح فوزى لقجع، رئيس الاتحاد المغربي في تنظيم، مباراة الأهلي ضد فريق الوداد ، في نهائي دوري ابطال افريقيا ، قائلا "فوزي ده دكر ماجبتهوش ولاده شابوه له على حبه لبلده".