عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فيروس جديد يهدد الحياة .. انواع وأعراض الحمى النزفية

الحمى النزفية
الحمى النزفية

 يبدو أن سلسلة ظهور فيروسات جديدة لم تنته بعد بعد أن ظهر مؤخرا فيروس الحمى النزفية الجديد  في العراق ,وأصيب  150 شخصا به حتى الآن وسط مخاوف أن يكون وباءا جديدا من الممكن أن ينتشر إلى باقي بلاد الوطن العربي.

يقع فيروس الحمى النزفية ضمن سلسلة الأمراض النزفية و هي أمراض مُعدية يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلة شديدة تهدد الحياة. ويمكن أن تتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ما يجعلها تسرِّب، ويمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط

نزيف داخلي 

 

ووفقا لموقع مايوكلينك عادةً لا يكون النَّزيف الداخلي الذي ينتج عن هذه الحالة مهددًا للحياة، لكن الأمراض نفسها يمكن أن تعرِّض الحياة للخطر.

وتشمل بعض أنواع الحمَّى النزفية الفيروسية ما يلي:

حمَّى الضنك
حمَّى الإيبولا
حمَّى لاسا
الحمَّى الصفراء

تجدُر الإشارة إلى أنه لا يوجد علاج لأنواع الحمى النزفية الفيروسية، ولكن توجد لقاحات لعدد قليل منها. لذا، تظل الوقاية هي أفضل وسيلة للعلاج إلى أن يكتشف العلماء لقاحات إضافية لها.

 

الحمى النزفية تهدد العراق .. ما القصة | فيديو جراف

العراق: 136 إصابة و23 وفاة بفيروس الحمى النزفية

أعراض  الحمى النزفية 

تختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض. وبشكل عام، يمكن أن تتضمن المؤشرات والأعراض المبكرة ما يلي:

الحُمّى
التعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك
الدوخة
آلام العضلات أو العظام أو المفاصل
الغثيان والقيء
الإسهال
الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة


قد تشمل الأعراض الأكثر حدة ما يلي:

 

نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين
خلل وظيفي في الجهاز العصبي
الغيبوبة
الهذيان
الفشل الكلوي
الفشل التنفسي
الفشل الكبدي

أسباب الإصابة بالحمى النزفية 


تنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مُخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى. وتعيش الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية في العديد من العوائل الحيوانية والحَشَرية، وتشمل في الغالب البعوض أو القراد أو القوارض أو الخفافيش.

تجدر الإشارة إلى أن بعض أنواع الحمى النزفية الفيروسية قد تنتشر من شخص لآخروتنتقل بعض أنواع الحمى النزفية الفيروسية عبر لدغات البعوض أو القراد فيما ينتقل البعض الآخر عبر ملامسة سوائل الجسم المصاب، مثل الدم أو اللعاب أو السائل المنوي. ويمكن انتقال عدة أنواع أخرى منها عبر استنشاق براز أو بول الفئران المصابة.

إذا سافرت إلى منطقة تنتشر فيها حمى نزفية معينة، فقد تصاب بالعدوى من دون أن تظهر عليك الأعراض إلا بعد عودتك  وقد يستغرق ظهور الأعراض من يومين إلى 21 يومًا حسب نوع الفيروس لذا يجب محاولة تجنب الحشرات عند السفر إلى المناطق التي تتفشى فيها الحمى النزفية الفيروسية. والحرص على ارتداء السراويل الطويلة ذات الألوان الفاتحة أو القمصان ذات الأكمام الطويلة

الحمى النزفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

الجسم ينزف حتى الموت.. كل ما تريد معرفته عن وباء العراق الجديد

موضوعات متعلقة

الزراعة: الانتهاء من تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

إياكم والمعامل.. حسام موافي يكشف 5 أعراض لـ الحمى الروماتيزمية .. فيديو

ترشيحاتنا

المصري يحول تأخره بهدف لفوز على المنصورة 2-1 بكأس مصر

وول ستريت جورنال: زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية

رضا عبدالعال: اليوناني تاكيس جونياس الأصلح لتدريب منتخب مصر

فريق الأمل يظهر ضمن قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية فى كأس مصر

رضا عبدالعال: أطالب بإقالة مجلس اتحاد الكرة.. ومن يطالب بعودة كيروش جاهل

استقرار الدولار..أسعار العملات الأجنبية لدى بنك مصر فى ختام اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

بعد أزمة نجلاء بدر.. هل يحق للفنادق فرض شرط عدم مبيت الفرد السنجل؟

رشوان توفيق فى حوار لصدي البلد : بتشعبط فى رضا ربنا .. وجائزة الدولة التقديرية رفعت معنوياتي.. عز والنبوي وممدوح مميزون على الشاشة

أتلانتس المفقودة.. العثور على مدينة بريطانية اختفت تحت المياه منذ 650 عامًا

فيديو

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية الرياضية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ