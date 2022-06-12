فيروس جديد يهدد الحياة .. انواع وأعراض الحمى النزفية

يبدو أن سلسلة ظهور فيروسات جديدة لم تنته بعد بعد أن ظهر مؤخرا فيروس الحمى النزفية الجديد في العراق ,وأصيب 150 شخصا به حتى الآن وسط مخاوف أن يكون وباءا جديدا من الممكن أن ينتشر إلى باقي بلاد الوطن العربي.

يقع فيروس الحمى النزفية ضمن سلسلة الأمراض النزفية و هي أمراض مُعدية يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلة شديدة تهدد الحياة. ويمكن أن تتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ما يجعلها تسرِّب، ويمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط

نزيف داخلي

ووفقا لموقع مايوكلينك عادةً لا يكون النَّزيف الداخلي الذي ينتج عن هذه الحالة مهددًا للحياة، لكن الأمراض نفسها يمكن أن تعرِّض الحياة للخطر.

وتشمل بعض أنواع الحمَّى النزفية الفيروسية ما يلي:

حمَّى الضنك

حمَّى الإيبولا

حمَّى لاسا

الحمَّى الصفراء

تجدُر الإشارة إلى أنه لا يوجد علاج لأنواع الحمى النزفية الفيروسية، ولكن توجد لقاحات لعدد قليل منها. لذا، تظل الوقاية هي أفضل وسيلة للعلاج إلى أن يكتشف العلماء لقاحات إضافية لها.

أعراض الحمى النزفية

تختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض. وبشكل عام، يمكن أن تتضمن المؤشرات والأعراض المبكرة ما يلي:

الحُمّى

التعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك

الدوخة

آلام العضلات أو العظام أو المفاصل

الغثيان والقيء

الإسهال

الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة



قد تشمل الأعراض الأكثر حدة ما يلي:

نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين

خلل وظيفي في الجهاز العصبي

الغيبوبة

الهذيان

الفشل الكلوي

الفشل التنفسي

الفشل الكبدي

أسباب الإصابة بالحمى النزفية



تنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مُخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى. وتعيش الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية في العديد من العوائل الحيوانية والحَشَرية، وتشمل في الغالب البعوض أو القراد أو القوارض أو الخفافيش.

تجدر الإشارة إلى أن بعض أنواع الحمى النزفية الفيروسية قد تنتشر من شخص لآخروتنتقل بعض أنواع الحمى النزفية الفيروسية عبر لدغات البعوض أو القراد فيما ينتقل البعض الآخر عبر ملامسة سوائل الجسم المصاب، مثل الدم أو اللعاب أو السائل المنوي. ويمكن انتقال عدة أنواع أخرى منها عبر استنشاق براز أو بول الفئران المصابة.

إذا سافرت إلى منطقة تنتشر فيها حمى نزفية معينة، فقد تصاب بالعدوى من دون أن تظهر عليك الأعراض إلا بعد عودتك وقد يستغرق ظهور الأعراض من يومين إلى 21 يومًا حسب نوع الفيروس لذا يجب محاولة تجنب الحشرات عند السفر إلى المناطق التي تتفشى فيها الحمى النزفية الفيروسية. والحرص على ارتداء السراويل الطويلة ذات الألوان الفاتحة أو القمصان ذات الأكمام الطويلة