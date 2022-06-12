رضا عبدالعال: أطالب بإقالة مجلس اتحاد الكرة.. ومن يطالب بعودة كيروش جاهل

طالب الكابتن رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، بضرورة استقالة أعضاء اتحاد الكرة بالكامل ومحاسبتهم بعد سوء أداء منتخب مصر وتراجع مستوى بطولة الدوري العام والمسابقات المحلية.

وقال رضا عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة" الذي يبث على قناة Etc، مساء اليوم الأحد، "من يقول إن كروش مدرب ناجح جاهل لأنه من أقل وأفشل المدربين الذين دربوا الفراعنة، ومن يدعو لعودته من جديد جاهل". ووصف نجم الأهلي والزمالك، تصريحات جمال علام وأحمد مجاهد" كارثة".

وطالب رضا عبدالعال، بفتح تحقيق عاجل وسريع مع أحمد مجاهد، وجمال علام، رئيس اتحاد الكرة الحالي، بعد التصريحات الكارثية التى عرضت على أحد القنوات.