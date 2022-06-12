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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صديق عمري.. محمد منير ينعى رفيق الكفاح الموسيقي الألماني رومان بونكا

منير وبونكا
منير وبونكا

نعى الفنان محمد منير صديقه الملحن والموزع الموسيقي الألماني رومان بونكا، رفيق مشوار الكينج ، الذي رحل اليوم بعد صراع مع المرض، حيث عانى طوال الفترة الماضية من سرطان الدم.


ونشر منير عبر حسابه علي إنستجرام صورة له رفقة بونكا وكتب قائلا "لقد  فقدت اليوم أخي و صديق عمري الموسيقار "رومان بونكا" الذي كان بمثابة عمودي الفقري و القاسم المشترك في حياتي الشخصية و العملية .. لقد صنعنا تاريخنا سوياً من الموسيقي الجميلة التي أثرت في كل الأجيال ..سأفتقدك والي روحك الطاهرة الرحمه يا عزيزي رومان..إنا لله وإنا إليه راجعون ..انعي اليوم كل جمهوري و جمهور رومان بونكا"


 


رومان بونكا عازف الجيتار والملحن الألماني، وكان عازفًا للعود العربي أيضًا وهو معروف بعمله مع عدد من الموسيقيين والمطربين ومنهم أمبريو، فتحي سلامة، مال والدرون، ديسيدنتن، تريلوك جورتو، تشارلي ماريانو، محمد منير، ومالشي فافورس.

عاش بونكا في ميونيخ، وولد الموسيقار رومان بونكا في 2 ديسمبر 1951 بفرانكفورت بألمانيا، ويبلغ من  العمر 71 سنة.

محمد منير ينعى عازف الجيتار بعد صراع مع المرض الموزع الموسيقي رومان بونكا

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