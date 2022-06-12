مجمع البحوث الإسلامية: مبادرة لتسكنوا إليها هدفها دعم استقرار الأسرة المصرية.. فيديو

قال الدكتور محمد الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، بمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك بعض المناطق في مصر، بها مبالغات في تكاليف الزواج، مما يؤدي إلى الإستدانة، من أجل هذه التكاليف، وهي عادات خاطئة.

وأضاف محمد الهواري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن مبادرة “لتسكنوا إليها”، هدفها الدعم والإستقرار للأسرة المصرية، مشيرا إلى أن المبادرة سوف يتولى نشرها بين الناس والدعوة إليها وعاظ وواعظات الأزهر في جميع محافظات مصر من خلال متابعة الأمانة العام للدعوة والإعلام الديني.

وتابع الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، بمجمع البحوث الإسلامية، أن هناك بعض الهدايا المبالغ فيها، خلال فترة الخطوبة، وهي ليست ضرورة، مؤكدا أننا في حاجة إلى تعديل السلوكيات الخاطئة.

وأشار محمد الهواري إلى أنه لا يجوز أن نشعر المرأه بأنها سلعة تباع وتشترى، خاصة أن هناك بعض الأباء يشترط عدد جرامات للذهب بطريقة مبالغ فيها.