الرقابة الإدارية تصدر عددا تذكاريا لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد

أصدرت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد العدد الثاني من مجلة "ضمير الوطن" وهو عدد تذكاري لتوثيق وقائع الدورة التاسعة من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمنعقد فى شرم الشيخ.

"ضمير الوطن" هي أول دورية أكاديمية متخصصة فى مجالات منع ومكافحة الفساد تصدر بصورة نصف سنوية عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وتم عرض النسخة الأولى من المجلة في الجناح الخاص بهيئة الرقابة الإدارية بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ.