عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير فرنسا للبرلمان الجزائري: ماكرون لديه إرادة على إزالة معوقات تقارب البلدين

صدى البلد

أكد السفير الفرنسي لدى الجزائر فرانسوا جوييت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لديه إرادة على مواصلة العمل الذي بدأه مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وعلى معالجة كل معوقات التقارب والتعاون بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقباله من قِبل رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري) صالح قوجيل، اليوم الأحد، بمقر المجلس بالجزائر العاصمة.

وأوضح مجلس الأمة الجزائري –في بيان– أن الطرفان اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق للمضي قدما بمستوى العلاقات بين برلماني البلدين إلى أفضل مستوى ممكن، بهدف مرافقة مسار التعاون بين حكومتي البلدين.

وبحسب البيان، شكَّل اللقاء فرصة سانحة لاستعراض العديد من القضايا التاريخية والسياسية التي تهم البلدين، والعلاقات الثنائية بينهما، لاسيما البرلمانية منها، وسبل تعزيزها، وفقا لما نص عليه بروتوكول التعاون البرلماني، الذي تم التوقيع عليه بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي عام ٢٠١٥ بالجزائر.

وأكد رئيس الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري للسفير الفرنسي تعددية أبعاد العلاقات الجزائرية-الفرنسية (على المستويات الإنسانية والتجارية والاقتصادية)، وفاعليتها المنبثقة من بعدها المتوسطي، مستعرضا أهمية تعزيز التعاون حول آليات معالجة قضايا الذاكرة، باعتبارها عاملا مهما للنهوض بالعلاقات بين البلدين، في إطار توازن المصالح.

وفي هذا السياق، أكد قوجيل الوعي الذي يتمتع به الشعب الجزائري في تفريقه دائما بين الشعب الفرنسي، والاستعمار الفرنسي للجزائر، وذلك منذ ثورة نوفمبر التحريرية المجيدة.

كما تناول الطرفان أيضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على غرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إقليميا ودوليا وآليات تجاوزها، والأوضاع في ليبيا، ومالي، والساحل.

كما أعاد رئيس مجلس الأمة الجزائري التذكير بالمواقف الثابتة لبلاده تجاه هذه القضايا، بالإضافة إلى قضايا الاستعمار، حيث أكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس، وفقا لمبادرة السلام العربية، مجددا تمسك الجزائر بمبدأ عدم الانحياز، باعتباره أحد ثوابت السياسة الخارجية لها، وبالحلول السلمية لحلحلة النزاعات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

الجسم ينزف حتى الموت.. كل ما تريد معرفته عن وباء العراق الجديد

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

ترشيحاتنا

علاء إبراهيم: الأهلي يُعاني هجوميًا.. وسامي قمصان سيكون أفضل المدربين بمصر| فيديو

أخبار الرياضة| أحمد حجازي لن يعود للأهلي.. وكارتيرون يرغب في ضم بن شرقي

بعد أسبوعين.. عودة الاتصال بين محطة زابوريجيا النووية والوكالة الذرية

اللحوم المصنعة أحدها.. الصحة تحذر من أطعمة تزيد تكاثر الخلايا السرطانية

30 مليون جنيه تراجعا في أرباح الإسكندرية للأدوية خلال 10 أشهر

النيش لازمته إيه.. عمرو أديب: مبادرة لتسكنوا إليها فرصة لتيسير زواج الشباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخيرا نستطيع التحرك في الشوارع..كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب مصر

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

بعد أزمة نجلاء بدر.. هل يحق للفنادق فرض شرط عدم مبيت الفرد السنجل؟

رشوان توفيق فى حوار لصدي البلد : بتشعبط فى رضا ربنا .. وجائزة الدولة التقديرية رفعت معنوياتي.. عز والنبوي وممدوح مميزون على الشاشة

فيديو

عائلة فى الهواء.. مصريتان تقودان طائرة ركاب عملاقة معا لأول مرة

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ