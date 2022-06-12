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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هانى سرى الدين: الأزمة الاقتصادية أدت لهروب الكثير من الأموال الساخنة

هاني سري الدين
هاني سري الدين

أكد الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الأزمة الروسية الاوكرانية ليست سبب وضعنا الاقتصادي ولكنها فاقمت من صعوبة الوضع الاقتصادي، موضحا أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسببت في زيادة تكلفة القمح والطاقة علينا.

وأضاف الدكتور هاني سري الدين، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الأزمة الاقتصادية أدت لهروب الكثير من الأموال الساخنة للخارج، مؤكدا أن تأثير الأزمات الدولية علينا أكبر لأننا نستورد كميات كبيرة من السلع الأساسية.

وأشار الدكتور هاني سري الدين، إلى أن الحكومة لم تنتهى بعد من الاجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مضيفا: "الحكومة لديها مشكلة كبيرة في التواصل الاعلامي والسياسي، ولدينا مشكلة في أن القرارات تتخذ بمبدأ الحرب خدعة".

 

 

هاني سري الدين الشؤن المالية مجلس الشيوخ اخبار التوك شو الوضع الاقتصادي

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