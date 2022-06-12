عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة طفل غرق في ترعة ميت يزيد بـ كفر الشيخ

صدى البلد

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة كفر الشيخ، من انتشال جثة طفل تعرض للغرق في ترعة مياه ميت يزيد أثناء لهوه على شاطئ الترعة.

كان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً  من شرطة النجدة، بوجود طفل غريق بمياه ترعة ميت يزيد بقرية دقلت، دائرة مركز كفر الشيخ.

انتقل على الفور مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري، وعلى الفور تم البدء في عمليات البحث والإنقاذ، وتبين أنه أثناء لهو أحمد.ا 8 سنوات، تلميذ بالصف الثاني الابتدائي ، يقيم بذات القرية بجوار الترعة المشار إليها، انزلقت قدمه وسقط بها مما أدى إلى غرقه بها.

وجرى انتشال جثمان الطفل الغريق بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، بعد تكثيف البحث عنه على مدار يومين، وتم نقله وإيداعه بمشرحة مستشفى العام.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبـي على المتوفى، أفاد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، حرر رجال الشرطة المحضر رقم 50 أحوال مركز كفرالشيخ ، إرفاقاً بالمحضر الأصلي.

محافظة كفر الشيخ طفل الشرطة كفر الشيخ وفاة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

الجسم ينزف حتى الموت.. كل ما تريد معرفته عن وباء العراق الجديد

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

موضوعات متعلقة

تواصل حملات الإشغالات وإزالة المخالفات في بيلا بكفر الشيخ

الحارس المصري محمد أبو السعود يحترف في دوري المالديف.. صور

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادثين منفصلين بكفر الشيخ

توريد 230 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

تقديراً لجهودهم.. ممر شرفي لتكريم معلمي المدرسة اليابانية بكفر الشيخ| صور

عمال النظافة يتحدون لهيب الشمس الحارقة في شوارع كفر الشيخ ..صور

تعليم كفر الشيخ: 2599 طالباً بالدبلومات الزراعية أدوا الامتحانات العملية ولم نرصد مخالفات|صور

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات كلية الألسن.. صور

ترشيحاتنا

اللحوم المصنعة أحدها.. الصحة تحذر من أطعمة تزيد تكاثر الخلايا السرطانية

30 مليون جنيه تراجعا في أرباح الإسكندرية للأدوية خلال 10 أشهر

النيش لازمته إيه.. عمرو أديب: مبادرة لتسكنوا إليها فرصة لتيسير زواج الشباب

ميدو لمجلس اتحاد الكرة: اتعلموا من رئيس الأهلي.. فيديو

مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة في الإسكندرية

مجمع البحوث الإسلامية: مبادرة لتسكنوا إليها هدفها دعم استقرار الأسرة المصرية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخيرا نستطيع التحرك في الشوارع..كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب مصر

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

بعد أزمة نجلاء بدر.. هل يحق للفنادق فرض شرط عدم مبيت الفرد السنجل؟

رشوان توفيق فى حوار لصدي البلد : بتشعبط فى رضا ربنا .. وجائزة الدولة التقديرية رفعت معنوياتي.. عز والنبوي وممدوح مميزون على الشاشة

فيديو

عائلة فى الهواء.. مصريتان تقودان طائرة ركاب عملاقة معا لأول مرة

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ