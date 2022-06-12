انتشال جثة طفل غرق في ترعة ميت يزيد بـ كفر الشيخ

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة كفر الشيخ، من انتشال جثة طفل تعرض للغرق في ترعة مياه ميت يزيد أثناء لهوه على شاطئ الترعة.

كان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة، بوجود طفل غريق بمياه ترعة ميت يزيد بقرية دقلت، دائرة مركز كفر الشيخ.

انتقل على الفور مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري، وعلى الفور تم البدء في عمليات البحث والإنقاذ، وتبين أنه أثناء لهو أحمد.ا 8 سنوات، تلميذ بالصف الثاني الابتدائي ، يقيم بذات القرية بجوار الترعة المشار إليها، انزلقت قدمه وسقط بها مما أدى إلى غرقه بها.

وجرى انتشال جثمان الطفل الغريق بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، بعد تكثيف البحث عنه على مدار يومين، وتم نقله وإيداعه بمشرحة مستشفى العام.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبـي على المتوفى، أفاد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، حرر رجال الشرطة المحضر رقم 50 أحوال مركز كفرالشيخ ، إرفاقاً بالمحضر الأصلي.