اللواء حلمي مشهور: تصريحات جمال علام حول إيهاب جلال اتفهمت غلط

وزير الرياضة شكل لجنة للتحقيق في مسألة خطاب استضافة نهائي أبطال أفريقيا

قال اللواء حلمي مشهور عضو مجلس اتحاد الكرة، إن إيهاب جلال هو المدير الفني لمنتخب مصر، مشيرًا إلى ان جمال علام رئيس الاتحاد صرّح بأن هناك لجنة مشكّلة من حازم إمام ومحمد بركات لدراسة تعيين مدير فني للمنتخب الأولمبي ومدير فني للاتحاد تحسبا لأي موقف.

وأضاف حلمي مشهور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على on، أن جمال علام لم يكن يقصد المدير الفني للمنتخب الاول، وإيهاب جلال مستمر مديرا فنيا لمنتخب مصر، ولا نبحث عن عن سير ذاتية لإيهاب جلال حال الخسارة من كوريا الجنوبية، مش بنقيس على الماتش، لكن لازم نكون متفقين على إن مباراة إثيوبيا كنا مصدومين".

وتابع عضو مجلس اتحاد الكرة: "تمسكون بإيهاب جلال حتى لو خسر من كوريا الجنوبية، مجلس الإدارة سيجتمع يوم الخميس المقبل ولو حدثت متغيرات سنعلن عنها، والجهاز الفني واللاعبون يتحملون الخسارة من إثيوبيا".

وحول اجتماع اتحاد الكرة مع مدرب المنتخب بعد الخسارة من إثيوبيا بهدفين مقابل لاشيء في ماولاي، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2030، قال: "بعد الماتش كانت الأعصاب متوترة، ومش هتقدر تقول حاجة، ولكن إيهاب جلال اعتذر عن الأداء، واللاعبون اعتذروا، وبعد المباراة خرجنا من الملعب على الطائرة على طول وكان صعب إننا نتكلم".

وأوضحت: "جمال علام كان اول من دفع في اتجاه إصدار البيان الخاص باتحاد الكرة لتوضيح حقيقة إقالة إيهاب جلال، وبالنسبة لاختيار إيهاب جلال، فمصر كبيرة وكان هيبقى في مصادر تمويل من الوزير أو الدولة، لكن السبب المادي كان أحد أسباب اختيار إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب".

ونفى مشهور، تصريحات أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الأسبق الذي قال فيها إن أعضاء المجلس متملمين ويرغبون في تقديم استقالاتهم، موضحًا: "هذا الكلام غير صحيح، نحن منتخبون من الجمعية العمومية ومحل تقدير منها بما فيهم النادي الأهلي الذي نحترمه لأنه أحد القلاع الرياضية في مصر، وهو من أوائل الأندية التي منحتنا صوته، ولو حدث خطأ منا في ملف ملعب نهائي دوري الأبطال فإننا سنعترف به".

وحول الأزمات المالية التي يعاني منها الاتحاد، قال: "اتحاد الكرة داعم لكل الأندية، وهناك أندية كثيرة عليها مستحقات لنا، وهذه الأمور يجب ان توقف القيد، لكننا نساعد كل الأندية في جدولة ديونها، والمبالغ المالية كبيرة، وهناك مشروعات يتم تنفيذها بمبالغ مالية كبيرة مثل مشروع الهدف، علاوة على ذلك، فقد كانت لنا مدخولات مالية كثيرة من البطولتين العربية والأفريقية، لكن حجم المصروفات كبيرة".

وأشار، إلى أنّ اتحاد الكرة ليس على خلاف مع هاني أبو ريدة، إذ يعتبر قيمة مصرية: "كنت أتمنى أن يلعب أدوارا أكبر مما حدث في أزمتي ملعب نهائي دوري الأبطال والسنغال، وفي الكاميرون حيث كنا نلعب كأس الأمم الأفريقية زارنا 10 دقائق ومشي، بحسه إنه متحفظ ولازم يعمل أكتر من كده".