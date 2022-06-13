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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لماذا قرر اتحاد الإسكواش سفر اللاعبين في بطولة بريطانيا المفتوحة على نفقتهم؟

عاصم خليفة
عاصم خليفة

علق عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش على إعلان شروط مشاركة في بطولة بريطانيا المفتوحة وإلزام اللاعبين بالسفر على نفقتهم الخاصة، قائلاً : "السفر على نفقتهم الخاصة كونها بطولة إستثنائية وأول بطولة تقام  بعد جائحة كورونا وهي ليست في الجدول  والاتحاد الانجليزي لم يعقدها في جدولها السنوي وإشترط المشاركة بواقع ثلاثة فتيات وثلاثة لاعبين تحت سن 19 سنة". 


تابع عاصم خليفة، خلال مداخلة عبر   برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON"، : وإحنا عندنا بطولة عالم بعد ثلاثة اسابيع  من بطولة بريطانيا المفتوحة عشان  كده قلنا   الي يسافر هذه  البطولة يكون من الصف الثاني والثالث  لان الصف الاول  نعمل على تدريبه للمشاركة في بطولة العالم بفرنسا  عشان كده  قررنا أننا مش هنقدر نعمل بعثة  لقلة العدد  ومش مـتأكدين  إمكانية حصولنا على هذه البطولة   لان الاتحاد الانجليزي  عامل هذه البطولة مخصوص  لاولاد عندهم طلعوا من السن. 


وشدد على أن الهدف هو إدخار  المجهود  والنفقات لدعم  اللاعبين  في  بطولة العالم في فرنسا. 


ورداً على سؤال الحديدي، “دول صغيرين وتكلفة سفرهم هتمثل إيه  دول تحت 19 سنة يسافروا على نفقتهم الخاصة ؟”، ليرد قائلاً :  في الاجواء الصيفية هؤلاء اللاعبين  واسرهم يفضلون التواجد في أنجلترا  في فصل الصيف   ولذا قررنا   السفر على حسابهم ومن سيحقق مركز   هنديه ثمن التذكرة وإحنا معتادين نعمل كده في البطولات غير الرسمية  والاستنثائية ؟
ورداً على لميس الحديدي، هل كل العالم   بيعمل كده ؟ ملناش دعوة إحنا متعودين في البطولات غير الرسمية، أن  ندفع اللاعبين للسفر على حسابهم واللي يحقق مركز نشجعه بدفع ثمن التذكرة. 

عاصم خليفة الاتحاد المصري الاتحاد الانجليزي اخبار التوك شو جائحة كورونا

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