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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة لـ ميرنا نور الدين عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت ميرنا بإطلالة جذابة بصورة ابيض و اسود ، مما حازت على إعجاب متابعيها .

 

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وتحدثت الفنانة ميرنا نور الدين خلال ندوتها في موقع “صدى البلد” عن كواليس مشاركتها في مسلسل دايما عامر في رمضان الماضي.

وقالت ميرنا: "وافقت على المسلسل منذ البداية فور علمي أنه يناقش قضية التعليم وزاد حبي له بمناقشته قضايا أخرى مثل التنمر".

تابعت: "كنت أقوم بدور فدوى وهي مدرسة موسيقى وتعلمت العزف على احدى الآلات وأحببتها للغاية لدرجة أنني كنت أرغب في التعلم بالإجازة على البيانو".

 

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