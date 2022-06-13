تيك توك يخطط للاستثمار في مجال الواقع الافتراضي VR

كشف تقرير موثوق أن شركة ByteDance المالكة لتطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك TikTok أصبحت جادة في دخول مجال الواقع الافتراضي (VR)، حيث تخطط الشركة لاستثمار كم هائل من رأس مالها لتطوير من أجل تطوير محتوى متعلق بالواقع الافتراضي.

وبحسب ما ذكره موقع The Verge التقني، تخصص شركة ByteDance جزءًا كبيرًا من الاستثمار من أجل "التوظيف" في مجال الواقع الافتراضي، حيث ظهرت أكثر من 40 قائمة وظائف لشركة Pico ، وهي شركة تابعة ل ByteDance الصينية المتخصصة في صناعة سماعات الرأس للواقع الافتراضي VR، وتشير المناصب المفتوحة في حاجة الشركة إلى وظائف مثل مهندس بصري ومهندس كهربائي لتصميم الأنظمة.

لا تزال شركة Pico لديها الكثير لتقدمه في مجال الواقع الافتراضي، ومن المؤكد أن ByteDance لديها مع مجموعة من السماعات الرئيسية التي تقدمها لتنافس الشركات الكبيرة، Meta و HTC و Valve و PlayStation.

وتم إطلاق سماعة الرأس الداعمة للواقع الافتراضي للشركة ، Pico Neo 3 Link ، في أوروبا في مايو بتكلفة حوالي 472 دولارًا أمريكيًا.

وتشبه مواصفات السماعة Pico Neo 3 Link إلى حد كبير سماعات Meta Quest 2 التي تبلغ سعتها 256 جيجابايت والتي تكلف حوالي 399 دولارًا أمريكيًا، حيث تمتلك السماعتان نفس مساحة التخزين ، ودقة تبلغ 1832 × 1920 بكسل لكل عين ، ومعالج من نوع Snapdragon XR2.