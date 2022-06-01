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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيديوهات بدون فواصل.. تيك توك يختبر ميزة جديدة

تيك توك
تيك توك

بدأ تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك TikTok، في اختبار ميزة جديدة تحت مسمى "Clear mode" تتيح للمستخدمين التمرير عبر المحتوى على التطبيق بدون ظهور أي عناصر بواجهة العرض مثل أسماء المستخدمين والمعلومات الصوتية والتعليقات التوضيحية التي تؤثر على الشاشة.  

وبحسب ما ذكر موقع Engadget التقني، رصد مات نافارا، المحرر الصحفي السابق لدي شبكة "The Next Web"، ميزة جديدة بتطبيق تيك توك تدعي "Clear Mode" لأول مرة الأسبوع الماضي، والتي ستعمل على تقديم جودة عرض أفضل لمحتوي الفيديوهات القصيرة على منصتها، مما يسمح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة لديهم بدون ظهور أي فواصل نصية أو صوتية.

 

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وتسهل ميزة تيك توك الجديدة على الأشخاص مشاركة لقطات شاشة لمقاطعهم المفضلة

ولم تذكر الشركة متى يتوقع المستخدمون طرح ميزة Clear Mode على نطاق أوسع، ولكن اذا قمت بالتسجيل في النسخة التجريبية الخاصة بتطبيق تيك توك، ستتمكن من الوصول إلى "Clear Mode" بالضغط مطولا على مقطع فيديو والنقر على ذلك الخيارالمناسب، وإذا تم تنفيذ هذه الميزة ، ستسهل كثيرا على منشئي المحتوى لأنهم لن يحتاجوا بعد الآن إلى إعادة تحميل المقاطع التي يريد الأشخاص التقاطها.

كما  سيرى معظم مستخدمي تيك توك التعليقات المميزة داخل مقطع الفيديو بسبب إلغاء clear mode لأي زر أو توضيح مع الفيديو الذي يريدون مشاركته.

وعلى الرغم من ذلك لم يذكر تيك توك الموعد الرسمي لطرح ميزة Clear Mode، لجميع مستخدميه حول العالم، كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن تيك توك ربما يقرر في النهاية عدم تنفيذ هذه الميزة بعد التقييمات والمعلومات التي تجمعها الشركة من المستخدمين المشاركين في الاختبار.

ويعمل تيك توك في الفترة الأخيرة على المزيد من الخدمات التي تحسن جودة الأنواع التطبيق فعلى سبيل المثال وليس الحصر ، حصل بعض المستخدمين مؤخرًا على ميزة جديدة تحت الاختبار تتيح إمكانية الوصول إلى "سجل المشاهدة" watch history feature التي تسهل إعادة اكتشاف مقاطع الفيديو التي نسيت أن تضغط عليها "أعجبني".

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