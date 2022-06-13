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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادة فرنسا وإيطاليا وألمانيا يزورون أوكرانيا نهاية الأسبوع الجاري

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

قال مسؤولون وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" إن قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا يخططون للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في كييف هذا الأسبوع، حيث أظهرت التقارير أن روسيا تحقق مكاسب في شرق البلاد.

فيما يخطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجهي، لزيارة العاصمة الأوكرانية يوم الخميس المقبل، حيث ستكون الرحلة أول من أوكرانيا منذ بداية الحرب للزعماء الغربيين الثلاثة.

وجاءت أخبار الاجتماع المخطط له في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أوكرانيين إن روسيا حققت مكاسب جديدة في جهودها لتطويق مدينة سيفيرودونيتسك، والتي من شأنها أن تقرب موسكو بشكل كبير من هدفها في السيطرة على منطقة دونباس في الشرق، وهو هدفها الأول في الآونة الأخيرة في الحرب.

قال سيرهي هايداي، الحاكم الأوكراني لمنطقة لوهانسك، والذي يضم سيفيرودونتسك، يوم الأحد إن الروس قد دمروا جسرًا ثانيًا يربط سيفيرودونيتسك إلى ليشانسك، وهي معاقل أوكرانية عبر نهر سيفرسكي دينيت. 

وقال إن القوات الروسية قامت أيضًا بتسجيل مصنع كيميائي في القسم الصناعي في المدينة، حيث كان المدنيون قد ألقوا في المستودعات.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوات الروسية الرئيس الأوكراني العاصمة الأوكرانية منطقة لوهانسك

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