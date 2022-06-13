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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طلعوا تجار عملة.. سقوط رجال شرطة مزيفين في قبضة أمن القاهرة

أرشيفية
أرشيفية

تمكن رجال الشرطة من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية) بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص من خلال أحد أصدقائه بمحافظة الشرقية والذى أوهمه بقدرته على استبدال العملة المحلية إلى العملة الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفية ، وإتفق معه على التقابل بدائرة القسم لإتمام عملية الإستبدال.

 

وعقب وصوله فوجئ بمجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة أجرة "ميكروباص" منتحلين صفة "رجال شرطة" ، واصطحبوه داخل السيارة واستولوا منه على المبلغ المالى المشار إليه ، ولاذوا بالفرار.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (8 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (7) من المتهمين وبحوزتهم (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار).

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الهارب باستخدام السيارة المشار إليها.

كما تم بإرشادهم ضبط (مبالغ مالية - دراجة نارية) ، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وأضاف أحدهم أن باقى المبلغ المالى المستولى عليه طرف (شقيقه - مقيم بمحافظة الشرقية) تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات الواقعة ، وبمواجهته أعترف وأقر بعلمه بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة.

 

باستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم واتهمهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النصب والاحتيال انتحال الصفة تشكيل عصابى نشاطه الإجرامى

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