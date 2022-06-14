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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مهرجان البطيخ.. تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم

مهرجان البطيخ
مهرجان البطيخ

نظمت عدد من المنتجعات السياحية بمرسي علم، مهرجان البطيخ بالفواكه على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية باستخدام حوالي 2 طن بطيخ وفواكه مختلفة من الكانتلوب والفروالة والعنب والخوخ كنوع من أنواع الترفيه وعمل جذب سياحي وتنشيط السياحة على شواطئ مرسي علم تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى فنادق مرسي علم.

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومدير عام إحد المنتجعات السياحية المنظمة للمهرجان ان مهرجان البطيخ بالفواكه على شواطئ مرسى علم بمشاركة عدد من السائحات الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من ألمانيا وايطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا و سلوفاكيا وتقام مثل هذه المهرجانات بصفة أسبوعية كنوع من أنواع الترفيه والجذب السياحي لشواطئ مرسي علم.

مضيفا أن السائحين يحرصو على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي ويرجع ذلك بمردود إيجابي على السياحة التي تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع إرتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مرسي علم.

ومن جانبه كشف احمد صالح شيف عمومي بأحد المنتجعات السياحية بمرسي علم  بأن مهرجان البطيخ بالفواكه اقيم على شواطئ مرسي علم  باستخدام حوالي 2 طن بطيخ وفواكه مختلفة من الكانتلوب والفروالة والعنب والخوخ بمشاركة 11 شيف حيث تم النحت على البطيخ وعمل أشكال جذابة وتم تقطيع الفواكه ووضعها بداخل البطيخ وعمل عصائر فريش.

مرسى علم المنتجعات السياحية مهرجان البطيخ بطيخ شواطئ مرسى علم عصائر فريش التقاط الصور التذكارية

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