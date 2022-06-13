مجدي عبد الغني عن فسخ عقد موسيماني: رحيله متوقع.. وقرار هيفيد الأهلى

علق مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق، علي فسخ التعاقد بين النادي الأهلي وبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مجدي عبد الغني في تويتة له: “رحيل متوقع للمحظوظ موسمياني.. قرار هيفيد الأهلى جداً والمهم دلوقتى التعاقد مع مدير فني علي أعلي مستوي.. عايزين الأهلى يرجع يلعب كرة بجد”.

ووجهت إدارة النادي الأهلي اليوم الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفي ضوء إحترام متبادل بين الطرفين.

موسيماني طلب المغادرة

كان محمود الخطيب رئيس النادي قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط; لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، بإجماع الآراء تم الاتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق .. لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية.. وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيماني.. وتوجيه الشكر إليه وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين.