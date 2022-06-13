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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سحر البزار: المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب فرصة ذهبية لعرض إنجازات الدولة

النائبة سحر البزار
النائبة سحر البزار

أكدت النائبة سحر البزار، رئيسة المنتدي الدولي ‏للبرلمانيين الشباب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب الذي يُنظمه مجلس النواب بالتعاون مع الإتحاد البرلماني الدولي، والذي سيُعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 15 إلى 16 يونيو المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور شخصيات إقليمية ودولية رفيعة المستوى.

وقالت البزار، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن هذا المؤتمر يعد وسيلة لتحفيز مشاركة الشباب البرلمانيين في مناقشة القضايا والتحديات العالمية الهامة كالتغيير المناخي و الأخذ بوجهة نظر ‏الشباب في إيجاد وتنفيذ حلول لهذه التحديات.

 

وأوضحت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن تنظيم هذا المؤتمر في مصر فرصة ذهبية لعرض انجازات الدولة المصرية، فى دعم وتمكين الشباب، من خلال اشراكهم فى الحياة النيابية بنسبة ٢٠ % فى مجلسي النواب والشيوخ.

وأشارت النائبة سحر البزار، إلي أن المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب سيناقش قضية هامة جدا تشغل الرأي العام العالمي وهي قضية تغير المُناخ، ومناقشتها في إطار البعد البرلماني العالمي، في الوقت الذي تستعد فيه الدولة المصرية لاستضافة الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ COP 27، والمُقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ أيضاً خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر 2022.

وأضافت أن هذا الحدث سيكون المرة الأولى عالمياً التي تُنظم فيها دولة تستضيف دورة مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ مؤتمراً برلمانياً منفصلاً حول قضية تغير المُناخ.

مصر البرلمان مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي شرم الشيخ الخارجية

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