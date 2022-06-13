استعاد الغائبين. الاتحاد السكندري جاهز لاستئناف بطولة الدوري

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري للتدريبات اليوم عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها عماد النحاس المدير الفني للفريق بعد انتهاء معسكر زعيم الثغر بالقاهرة والذي أستمر لمدة أسبوع.

وأكد عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري نجاح معسكر الفريق الأول عقب تمكنه من علاج أخطاء اللاعبين وخوض بعض الوديات.

وأصبح الاتحاد السكندري على أتم الاستعداد لخوض بطولة الدوري الممتاز من جديد

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة مصر المقاصة، يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

واستعاد فريق الاتحاد السكندري، جهود خالد الغندور وأحمد عادل ميسى وبيواتنج وسعيدو سمبورى ومابولولو،