عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا يسبب الإحساس بالعطش.. فوائد ملح الهيمالايا للجسم

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد ملح  الهيملايا.


من الناحية الكيميائية يشبه ملح الهيمالايا ملح الطعام العادي، حيث يشكل كلوريد الصوديوم النسبة الغالبة من تركيبته.

 

أما النسبة الباقية فتتكوّن من معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، وهي ما تمنح الملح لونه الوردي، وتضيف مزايا صحية لاستخدامه في الطهي.

 

يحتاج الجسم الملح ليقلل من الشد العضلي بشكل عام، وبالتالي الحفاظ على عمل عضلة القلب، ولإرسال النبضات العصبية عبر الجهازالعصبي، وللحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم، ولتفادي انخفاض ضغط الدم.


كذلك تشير بعض الأبحاث إلى دور آخر للملح في الجسم وهو مقاومة الالتهابات، والقضاء على البكتريا القاتلة، إلى جانب دوره كمضاد للاكتئاب.


 فوائد ملح الهيمالايا:-

يمتاز ملح جبال الهيمالايا الوردي بأنه منخفض الصوديوم، لذا يناسب مرضى ارتفاع ضغط الدم، كما يمكن استخدامه كإجراء وقائي منارتفاع الضغط.


 إلى جانب ذلك، يحتوي ملح الهيمالايا على نسب ضئيلة من 84 معدن مختلف، لكن عند الاعتماد عليه في الطهي يومياً يحصل الجسم علىمزايا عديدة من وراء هذه التركيبة الثرية بالمعادن. من المعادن التي يحتويها ملح الهيمالايا الزنك والمغنيسيوم والحديد والسيلينيوم والكالسيوموالفسفور والنحاس والبرومين والبوتاسيوم.

 

ويمتاز ملح الهيمالايا الصخري الوردي بأنه طبيعي، وغير مصنّع، لأن ملح الطعام الأبيض المتوفر في الأسواق تضاف إليه كميات منالصوديوم، ويمر بعميلة تصنيع قد يضاف إليه فيها عناصر أخرى غير طبيعية.


 من فوائد ملح الهيمالايا أيضاً أنه لا يسبب الإحساس بالعطش، وأنه يساعد الجسم على تحقيق توازن السوائل داخله بدرجة أفضل من ملح الطعام الأبيض أو ملح البحر.


يحتوي ملح الهيمالايا الوردي على نسبة أقل من اليود، لذا إذا كنت تعاني من نقص اليود في جسمك او مرض بالغدة الدرقية قد لا يكون ملح الهيمالايا الخيار الأنسب لك.

 

لكن إذا لم تكن هناك مشكلة من اليود، وتريد خفض مدخلات جسمك من الصوديوم لخفض الضغط واحتباس الماء وتريد زيادة المعادن التييحتاج الجسم منها كميات ضئيلة يمكنك الاعتماد على ملح الهيمالايا الوردي في الطهي بالمنزل.

تعرف على فوائد ملح الهيملايا ملح الطعام الكيميائي انخفاض ضغط الدم عضلة القلب جبال الهيمالايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

مفاجأة مدوية .. جلسة بين الأهلي وموسيماني لإعلان رحيل المدرب

انهيار الذهب.. تراجع 12 جنيهًا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

موضوعات متعلقة

تعرف على استخدامات ملح الهيملايا: وكوب من هذا المشروب يطرد السموم من الجسم

ترشيحاتنا

رابطة الأندية : قرعة قبل نهائي كأس الرابطة الأربعاء

السيسي: فتح الاعتمادات لمستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية مفيش فيها كلام

أمريكا تعلن إرسال 1.5 مليار دولار إلى أوكرانيا شهريًا

بفضل الذكاء الاصطناعي.. سبوتيفاي يخطط لإطلاق خدمة تحول النصوص إلى خطاب مسموع

الحوار الوطني.. السيسي: لازم يبقى فيه أرضية مشتركة تجمعنا

الرئيس السيسي: لدينا اعتبارات لعدم الضغط على المواطنين ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم الراحل سمير صبرى فى ختام ترى كور الفرنسى.. صور

برفقة مصطفى حجاج.. صور جديدة من احتفال راغب علامة بعيد ميلاده

أربعة جوائز لسيرة مايكل جاكسون وخيبة أمل لصناع A Strange Loop

تفاصيل مران الأهلي اليوم استعدادًا لـ إيسترن كومباني ..صور

فيديو

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

ملحمة في حب إيهاب جلال .. اللاعبون ونجوم الكرة المصرية يرفضون رحيله عن المنتخب "فيديوجراف"

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

أين ومتى يظهر ولماذا سمي بهذا الاسم .. كل ما تريد معرفته عن قمر الفراولة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ