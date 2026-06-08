أحمد حسن: عموتة وبيدرو وافقا على تدريب الأهلي.. والقرار النهائي لم يحسم

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء تلقت موافقات من أكثر من مدرب لتولي المهمة خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: “مصدر في الأهلي أكد أن هناك أكثر من مدرب وافقوا على تدريب الفريق، على رأسهم المغربي الحسين عموتة والبرتغالي بيدرو”.





وأضاف أن إدارة الأهلي لم تحسم حتى الآن هوية المدير الفني الجديد بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن المفاضلة لا تزال قائمة بين عدد من الأسماء المطروحة قبل اتخاذ القرار النهائي.





وتترقب جماهير الأهلي الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل تعدد الأسماء المرشحة لتولي المسؤولية الفنية.



