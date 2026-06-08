الهاني سليمان: منتخب مصر قادر على الوصول لأبعد نقطة في كأس العالم

أشاد الهاني سليمان، حارس مرمى فريق سموحة السابق، بروح لاعبي منتخب مصر أمام البرازيل، متوقعًا وصول الفراعنة إلى أبعد نقطة.

وقال الهاني سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة "modern mti": "الروح جيدة في منتخب مصر واللاعبين لديهم ثقة عالية وستؤهلهم للوصول إلى أبعد مدى في المونديال".

وتابع: "شكل اللاعبين يفرح في الملعب، وتوقعاتي وصول منتخب مصر لأبعد نقطة في كأس العالم".

وأضاف: "أتمنى وصول منتخب مصر إلى دور الثمانية في كأس العالم، وحسام حسن مدرب كبير وتعلمت منه الكثير".

وواصل: "حسام حسن زرع بي الفوز دائما ولا يتقبل الخسارة وأيضا زرعه لدى لاعبي منتخب مصر".



وأردف: "زيكو تميمة منتخب مصر وحسام حسن سيكافئه بالمشاركة أساسيا في كأس العالم".

واختتم: "كل المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم أدائهم كان غير جيد في الوديات وأتوقع فوز منتخب الأرجنتين باللقب مرة أخرى".