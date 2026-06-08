لاعب نمرود.. زكي عبد الفتاح يكشف سر عدم انتقال إمام عاشور إلى الدوري الأمريكي

كشف زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن سر رفض الأندية الأمريكية في التعاقد مع إمام عاشور لاعب الأهلي.

وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: لا اعلم لماذا لم يشكو الأهلي الوكيل آدم وطني في المحاكم الرياضية ولكن لابد أن ينفي اللاعب علاقته بالوكيل.



وأضاف: عقلية اللاعب المصري صعبة جدا، واتيت لاحمد الشناوي بعقد من ريال بيتيس.. قال لا انا هاخد ٢ مليون جنيه من الزمالك في ٢٠١٢ وقعد.

وتابع: فيه ٣ أندية أمريكية طلبت التعاقد مع إمام عاشور قولتلهم لا هو لعيب كويس في مصر.. لكن مش هيكون واو أو اللاعب اللي هيكون مهم في الدوري الأمريكي.

وواصل: قولتلهم أن إمام عاشور نمرود وإمام عاشور في مصر لاعب تقيل جدا.

وواصل: مدرب جالكسي قالي ايه رايك في ميدو ٢٠٠٧.. قولتله لا ده مش هينفع الفريق، وعرض على إدارة الأهلي مدرب أصله صربي ولعب في أمريكا.. ولعب في ايفرتون الانجليزي ، وبعت ال سي في لإدارة الأهلي ومحدش اهتم ولا اترد عليا.