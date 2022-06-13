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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك: نبرم صفقاتنا وفق استراتيجية مجلس الإدارة ..فيديو

أمير مرتضى
أمير مرتضى

علق أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على فوز فريقه على الداخلية بدور الـ32 من كأس مصر.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورت":لدينا إصابات كثيرة وأشكر اللاعبين والجهاز الفني على ما قدموه طوال اللقاء". 

وأضاف:"النادي هو من يجلب الصفقات، وهذا هو نظامنا والمدير الفني للاستشارة فقط ولابد من وجود تقييم في نهاية الموسم".

وأردف:"دائما مباراة الأهلي والزمالك ليس لها أي حسابات والجميع سيبذل قصارى جهده للفوز بالمباراة وإن شاء الله نفوز بها".

وقلب الزمالك تأخره في مباراة الداخلية بهدف نظيف أحرزه سمير فكري في الدقيقة 4 من عمر اللقاء، لفوز بهدفين سجلهما سيف فاروق جعفر وأشرف بنشرقي في الدقيقتين 60 و105+1 من زمن اللقاء.

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الأهلي والزمالك نادي الزمالك أون تايم سبورت أشرف بنشرقي كأس مصر الأهلى الداخلية امير مرتضى

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