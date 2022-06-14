الداخلية يحسم مصير السيد عيد بعد الهزيمة من الزمالك.. فيديو

قال اللواء عثمان الدسوقي، المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية، إنه سعيد بالأداء الذي قدمه فريقه أمام الزمالك في المباراة التي جرت مساء اليوم الاثنين بكأس مصر.

وأضاف الدسوقي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، سعيد بالمستوى الذي قدمناه أمام الزمالك، ولكن فارق الخبرة رجح كفة الفريق الأبيض.

وأوضح أن إدارة الداخلية، تلقت عروضا من ناديي الأهلي والزمالك، لضم عدد من لاعبي الفريق، ولكن لن يتم الكشف عن أسماء اللاعبين في الوقت الحالي.

وتابع أن الإدارة، ستعقد جلسة خلال الأيام المقبلة، لحسم مستقبل المدير الفني، السيد عيد، لكن القرار الأقرب، هو استمراره في منصبه.