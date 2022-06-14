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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد قليل.. مطار القاهرة يستقبل الطالبين المحررين من الاختطاف المختطفين في جنوب إفريقيا

هيثم كامل الطالب
هيثم كامل الطالب المصري المختطف في جنوب أفريقيا

يستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد قليل، الطالبين المصريين مؤمن هيثم كامل وفادي سعيد الهادي، العائدين من جنوب إفريقيا بعد نجاح الدبلوماسية المصرية بالتعاون مع السلطات الجنوبية أفريقية، لتحريرهما من قبل مختطفين مجهولين، كانوا قد احتجزوهم قبل الشهر الماضي في جنوب أفريقيا.

موعد وصول الطلاب المصريين المختطفين في أفريقيا

ويصل الطالبين المصريين، إلى مطار القاهرة قادمين من مدينة جوهانسبرج، على متن رحلة مصر للطيران رقم MS840، المقرر وصولها في تمام الخامسة والنصف صباحا، حيث يتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وسط تسهيلات خاصة من قبل سلطات المطار.

وكانت أعلنت السفارة المصرية في جنوب أفريقيا، أعلنت نجاح الجهود في الإفراج عن الطالبين المصريين المختطفين في جنوب أفريقيا، حيث استقبل السفير أحمد الفاضلى، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب إفريقيا، الطالبيّن المصريين واطمئن على أنهما فى حالة صحية جيدة، كما اتصل بأسرتيهما لطمأنتهما.

السفارة المصرية تعلن الإفراج عن طالبين مصريين مختطفين في جنوب أفريقيا

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وقال الفاضلى إن مُتابعة السفارة لتفاصيل الحادث وتطوراته بشكل يومى قد جرى على أكثر من مستوى، ومع أكثر من جهة، سواء فى جنوب إفريقيا أو فى مصر، وأن تضافر تلك الجهود أثمر بنجاح عن عملية الإفراج عن الطالبين المُختطفين.

تفاصيل تحرير طالبين مصريين بعد اختطافهما في جنوب أفريقيا

وأضاف أن السفارة فضلت التزام الصمت التام مع وسائل الإعلام منذ وقوع حادث اختطاف الطالبين المصريين حفاظاً على سلامتهما ولضمان سير عملية الإفراج عنهما بسلاسة وأمان، كما ثمّن الفاضلى اهتمام السلطات الجنوب إفريقية بهذه القضية على المستويين الرسمي وغير الرسمي.

وأسفرت الجهود المُكثفة التى قامت بها سفارة جمهورية مصر العربية فى جنوب إفريقيا خلال الأسابيع الماضية، بالتعاون مع السلطات الجنوب إفريقية وكبار مسئولي الحكومة، وأكاديمية ATIS للطيران المدنى فى جنوب إفريقيا والجهات الأمنية وأسر الطالبين المصريين، مؤمن هيثم كامل جابر وفادى سعيد الهادى محمد محمود، الدارسين بالأكاديمية اللذين تم اختطافهما فجر السبت 14 مايو 2022، عن الإفراج عنهما بنجاح مساء الجمعة الماضية الموافق 10 يونيو 2022.

ومن المقرر أن يكون، في استقبال الطالبين المصريين العائدين من جنوب أفريقيا، في مطار القاهرة أسر كلا منهما، حيث غادرا من مطار جوهانسبرج قبل عدة ساعات مساء، أمس الاثنين، ليصلا على متن الرحلة المصرية القادمة من هناك.

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