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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة المصرية تعلن الإفراج عن طالبين مصريين مختطفين في جنوب أفريقيا

صدى البلد

أعلنت السفارة المصرية في جنوب أفريقيا نجاح الجهود في الإفراج عن الطالبين المصريين المختطفين في جنوب أفريقيا.

واستقبل السفير أحمد الفاضلى، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب إفريقيا، الطالبيّن المصريين واطمئن على أنهما فى حالة صحية جيدة، كما اتصل بأسرتيهما لطمأنتهما.

وقال الفاضلى إن مُتابعة السفارة لتفاصيل الحادث وتطوراته بشكل يومى قد جرى على أكثر من مستوى، ومع أكثر من جهة، سواء فى جنوب إفريقيا أو فى مصر، وأن تضافر تلك الجهود أثمر بنجاح عن عملية الإفراج عن الطالبين المُختطفين.

وأضاف أن السفارة فضلت التزام الصمت التام مع وسائل الإعلام منذ وقوع حادث اختطاف الطالبين المصريين حفاظاً على سلامتهما ولضمان سير عملية الإفراج عنهما بسلاسة وأمان، مؤكدًا بأن تسريب أية معلومات حول هذا الحادث وتطوراته كان من شأنه تعريض حياة الطالبيّن المُختطفين للخطر.

كما ثمّن السفير أحمد الفاضلى اهتمام السلطات الجنوب إفريقية بهذه القضية على المستويين الرسمى وغير الرسمى، قائلًا أن حرص السلطات الجنوب إفريقية على إبداء كل سبل التعاون الصادق حول التعامل مع هذا الموقف كان له أثراً كبيراً فى حسن وسرعة إتمام عملية الإفراج عن الطالبين المصريين.

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كما أعرب الفاضلى عن تقدير السفارة المصرية لاهتمام عدد من ممثلى المُجتمع الجنوب إفريقى ممن أبدوا قلقهم من وقوع الحادث، وأعربوا عن تقديرهم لجهود السفارة لإعادة الطالبين إلى ذويهم، مؤكدًا بأن هذا التضامن الجنوب إفريقى يعكس صلابة العلاقات التى تربط مصر وجنوب إفريقيا فى الوقت الذى تشهد فيه هذه العلاقات دفعة قوية إلى الأمام.

أسفرت الجهود المُكثفة التى قامت بها سفارة جمهورية مصر العربية فى جنوب إفريقيا خلال الأسابيع الماضية، بالتعاون مع السلطات الجنوب إفريقية وكبار مسئولى الحكومة، وأكاديمية ATIS للطيران المدنى فى جنوب إفريقيا والجهات الأمنية وأسر الطالبين المصريين، مؤمن هيثم كامل جابر وفادى سعيد الهادى محمد محمود، الدارسين بالأكاديمية اللذين تم اختطافهما فجر السبت 14 مايو 2022، عن الإفراج عنهما بنجاح مساء أمس الجمعة 10 يونيو 2022.

السفارة المصرية طالبين مختطفين جنوب افريقيا السفير أحمد الفاضلي

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