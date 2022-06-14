برتغالي وألماني وصربي.. حتحوت يكشف أبرز المرشحين لتدريب الأهلي.. فيديو



قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النادي الأهلي يبحث في السير الذاتية لعدد من المدربين لاختيار أفضلها لتولي القيادة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي خلفا لبيتسو موسيماني.

وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن هناك 3 مرشحين أجانب من صربيا وألمانيا والبرتغال، لتدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح هاني حتحوت، إن المدرب البرتغالي، الذي قاد النصر السعودي لحصد لقب الدوري المحلي، يعد أبرز المرشحين لخلافة موسيماني في الأهلي.

أعلن الأهلي اليوم فسخ التعاقد بشكل وديه مع المدير الفني الجنوب الأفريقي للفريق الأول لكرة القدم بيتسو موسيماني.



وقال الأهل أن إدارة النادي وجهت الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفي ضوء إحترام متبادل بين الطرفين.



وأضاف:"كان محمود الخطيب رئيس النادي قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط; لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الإتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق .

لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيمانيوتوجيه الشكر إليه وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين".



