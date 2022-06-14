عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إصابته.. مصطفى درويش يظهر بعكاز في كواليس فيلمه الجديد

صدى البلد

حرص الفنان مصطفى درويش على التواجد في  كواليس تصوير فيلمه الجديد رغم إصابته في قدمه، حيث ظهر بعكاز من خلال صورة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد نشر الفنان مصطفى درويش ، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلن عن تعرضه إلى أزمة صحية مفاجأة بعد أيام قليلة من اعلان خطوبته.

وقال مصطفى درويش : "الحمد لله أي حاجة بتيجي من عند ربنا الف حمد وشكر ليك يا رب انا راضي بكل قضائك.. وثمن وبندفعه الحمد لله وبدعوات الناس كله بيعدي وربنا بيستر الحمد لله".

داليا مصطفى في أحدث ظهور على إنستجرام: بحب القهوة الساقعة

مطلقة.. ريم مصطفي: كنت متزوجة وعندي ولدين عمر وعلي.. فيديو

وكان آخر أعمال الفنان مصطفى درويش مسلسل "راجعين يا هوى" والذى يقوم ببطولته خالد النبوي نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، إسلام جمال وشريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. 

أحمد بدير خالد النبوى سلمى ابو ضيف وفاء عامر سلوى محمد علي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

نسيوا درجات التابلت.. رسوب جماعي لطلاب أولى وثانية ثانوي في مدرسة بالحلمية

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

انهيار الذهب.. تراجع 12 جنيهًا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

موضوعات متعلقة

عبد الحليم حافظ وشادية على مسرح الساقية للعرائس.. الخميس المقبل

الخميس.. محمد صبحي يتحدث عن مشاريعه الفنية بالمرحلة المقبلة

أصالة تبدأ حفلها على مسرح أرض المعارض في الكويت

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

ونتدلع.. بلقيس فتحي تطرح ثاني أغنية باللهجة المصرية

حمزة نمرة يشعل حفل الرياض.. فيديو

ابنة شقيقة شادية لـ سيمون: إيه الإجرام ده يا جنية

يحمل جنزيرًا.. محمد إمام يظهر على البوستر الرسمي لـ فيلم عمهم

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف اعتزام شاومي إطلاق هواتف Xiaomi 13 بأفضل معالج على الإطلاق

أحدها نفس لا تشبع.. ثلاثة أمور ينبغي الاستعاذة منها

اكتفاء ذاتي بنسبة 60% .. بالأرقام.. جهود الدولة في توفير اللحوم للمواطنين

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 -6 -2022

بعد حريق منزل محمد هنيدي .. أشهر الأسباب ونصائح لوقاية البيوت بالصيف

مستشارة رئيس الوزراء: تم إطلاق وثيقة ملكية الدولة للحوار المجتمعي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في التاريخ.. اكتشاف بيضة ديناصور عمرها ملايين السنين بالهند

باز يطير.. تفاصيل مشهد يروج للمثلية الجنسية في كرتون الأطفال Lightyear

تكريم الراحل سمير صبرى فى ختام ترى كور الفرنسى.. صور

برفقة مصطفى حجاج.. صور جديدة من احتفال راغب علامة بعيد ميلاده

فيديو

خلاف عائلي وانتهي.. انتهاء أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

ملحمة في حب إيهاب جلال .. اللاعبون ونجوم الكرة المصرية يرفضون رحيله عن المنتخب "فيديوجراف"

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ