بعد إصابته.. مصطفى درويش يظهر بعكاز في كواليس فيلمه الجديد

حرص الفنان مصطفى درويش على التواجد في كواليس تصوير فيلمه الجديد رغم إصابته في قدمه، حيث ظهر بعكاز من خلال صورة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد نشر الفنان مصطفى درويش ، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلن عن تعرضه إلى أزمة صحية مفاجأة بعد أيام قليلة من اعلان خطوبته.

وقال مصطفى درويش : "الحمد لله أي حاجة بتيجي من عند ربنا الف حمد وشكر ليك يا رب انا راضي بكل قضائك.. وثمن وبندفعه الحمد لله وبدعوات الناس كله بيعدي وربنا بيستر الحمد لله".

وكان آخر أعمال الفنان مصطفى درويش مسلسل "راجعين يا هوى" والذى يقوم ببطولته خالد النبوي نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، إسلام جمال وشريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.