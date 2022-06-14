صورة قديمة لموسيماني متداولة مع تيشيرت السد القطري خلال تكريمه العام الماضي

انتشرت صورة للجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، مع تي شيرت نادي السد القطري، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وترجع الصورة إلى عام ماضي بعد مباراة السوبر الافريقي المقامة في قطر، والتقطت من تكريم نادي السد القطري لموسيماني، ولكنه لم يوقع حتى الان لأي نادي اخر.

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السابق، رسالة إلي جماهير القلعة الحمراء بعد رحيله بشكل رسمي.

وقال موسيماني في بيان رسمي: "السلام عليكم، كما تعلمون، لقد عقدت اجتماعاتٌ بيني وبين مجلس الإدارة بقيادة رئيس النادي محمود الخطيب، وياسين منصور، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة الماضية، وتوصلنا إلى اتفاقٍ متبادل قررنا فيه المضي كلٌ منا في طريقه".

وأضاف: "ولذلك، يؤسفني أن أعلن أنني وطاقمي الفني، المكون من كابيلو رانجواجا وموسى ماتلابا وكايل سولومون سنرحل عن النادي الأهلي".