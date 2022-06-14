بعد حريق منزل محمد هنيدي .. أشهر الأسباب ونصائح لوقاية البيوت بالصيف

شارك الفنان محمد هنيدي صورا من منزله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد تعرضه لحريق مفاجئ.

وكتب هنيدي: “الحمد لله .. بيتي ولع فجأة .. بس الحمد لله ان ربنا حفظنا وحفظ الاسرة وانها جت على قد كده ولحقناها بدري”.

حريق منزل محمد هنيدي

تعتبر حرائق المنازل ، ولا تزال ، سببًا رئيسيًا للوفيات وخسائر الممتلكات في جميع أنحاء البلاد. تشير البيانات الواردة من الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA) إلى وجود 490،500 حريق منزلي سكني في الولايات المتحدة في عام 2020. وهذا من بين إجمالي 1،388،500 حريق تم الإبلاغ عنه من جميع الأنواع.

هي أسباب الحريق؟



لا يوجد سبب واحد يؤدي إلى الحرائق، عند الحديث على نطاق واسع ، غالبًا ما تكون الحرائق ناتجة عن إهمال غير مقصود أو سلوك غير مسؤول أو عيوب في المنتج أو التكنولوجيا ،في بعض الأحيان ، لا يمكن تجنبها ، ولكن كل ما يمكننا فعله هو الاستعداد بأفضل ما في وسعنا لأي ظروف، الخطوة الأولى نحو هذا التحضير هي معرفة أسباب الحرائق.

الأسباب الرئيسية لحرائق المنازل



حددت الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA) العديد من الأسباب الأكثر شيوعًا لحرائق المنازل. وتشمل هذه ما يلي ، بحسب ما نشره موقع safetymanagement,

1. الأجهزة والمعدات

أي جهاز يولد حرارة (مواقد ، مجففات ملابس ، سخانات) أو يسخن مع الاستخدام المطول (أجهزة كمبيوتر ، مراوح) هو خطر محتمل لحدوث حريق. تعتبر أوعية الطهي التي تُترك دون مراقبة سببًا متكررًا للحرائق التي يمكن تجنبها.

2. الشموع

تأتي كل شمعة مع تحذير: "يجب عدم ترك شمعة مشتعلة بدون مراقبة". ومع ذلك ، غالبًا ما يتم نسيان العديد من الشموع ويمكن أن تحترق خارج نطاق السيطرة. من المرجح أن تحدث حرائق الشموع في يوم عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة وعشية عيد الميلاد.

3. زينة العيد

الشموع ليست وحدها التي تسبب الحرائق المأساوية خلال موسم العطلات الشتوية، تعتبر أضواء شجرة عيد الميلاد وغيرها من الزخارف المضاءة من المذنبين الواضحين. تعتبر الأشجار الحية التي لا تُروى بشكل صحيح وتترك لتجف هدفًا سهلًا للحرق بواسطة الأضواء الساخنة.

4. الأجهزة والأنظمة الكهربائية

أي جهاز يستخدم الطاقة الكهربائية لديه القدرة على إشعال حريق ، وتأتي معدات الإضاءة المحمومة في أعلى القائمة. إن الأعمال الكهربائية الرديئة داخل المنزل - الدوائر ضعيفة التوصيل ، والأسلاك المفكوكة ، والتأريض غير المناسب - هو أيضًا خطر غير معروف لأصحاب المنازل في كثير من الأحيان.

5. التدخين

من بين الأسباب الأكثر شيوعًا لحرائق المنازل عواقب إهمال عادات التدخين. ينام الناس أحيانًا أثناء التدخين. عند القيام بذلك ، يمكنهم إشعال النار في سريرهم أو كرسيهم أو أريكتهم ، مما قد يؤدي بسهولة إلى الوفاة. هناك خطر آخر يمكن تجنبه وهو التخلص من الرماد الذي لا يزال ساخناً في سلة المهملات حيث يمكن أن يشتعل.

6. الكيماويات والغازات

يمكن أن تحدث حرائق المنزل بسهولة بسبب مصادر الغاز الطبيعي أو غاز البروبان. يمكن لشرارة خاطئة مقترنة بتسريب صغير أن تخلق حالة قابلة للاشتعال. يمكن أيضًا أن تؤدي المواد الكيميائية المنزلية المختلطة بشكل غير صحيح إلى الاحتراق ، ولهذا من المهم إجراء مثل هذا النشاط خارج المنزل.

7. البرق

تحدث حرائق البرق بشكل شائع خلال أشهر الصيف عندما تكون عواصف الظهيرة وأوائل المساء في ذروتها. المنازل في المناطق المشجرة بشكل كبير معرضة بشكل أكبر لضربات الصواعق التي يمكن أن تشعل النار في المناظر الطبيعية المحيطة.

8. الأطفال

يلعب الأطفال الصغار بالنار أو أعواد الثقاب دون علمهم داخل المنزل أحد الأسباب الرئيسية لحرائق المنزل. الأطفال الأكبر سنًا الذين يعرفون ما يمكن أن تفعله النار - ويريدون فقط رؤية ما سيحدث - هم بنفس القدر من الخطورة، على الرغم من أنه قد لا تكون هناك طريقة لكبح فضولهم تمامًا ، فمن الممكن التخفيف من الكارثة المحتملة من خلال التحدث إلى الأطفال حول كيف يمكن أن يكون السلوك الإهمال المدمر حول الحريق.

9. الشواية

هذه مشكلة في الصيف أكبر من أي وقت آخر. يمكن أن تؤدي شواية الشواء إلى لهب غير متحكم فيه بعدة طرق مختلفة ، مثل القرب من المواد القابلة للاحتراق مثل العشب الجاف ، أو بسبب تسرب الغاز. قلل من احتمالية وقوع هذه الحوادث عن طريق التحقق من تسرب الغاز قبل إشعال الشواية ، أو عن طريق الطهي فوق الحجر أو بعض المواد الأخرى المقاومة للهب - وراقب دائمًا شواية التشغيل.

10. الحرائق العادية

في بعض الأحيان لا يمكن مساعدته. نحن نفعل كل شيء بشكل صحيح ، ونتبع جميع القواعد والحكمة ، ولا يزال من الصعب السيطرة على النار، من أكثر أسباب حرائق المنازل شيوعًا ، بالطبع ، أننا نسمح بالحرائق في منازلنا على الإطلاق،إذا تمت إدارتها بشكل مسؤول ، فعادةً ما لا تكون هذه مشكلة .

نصائح للحماية من الحرائق

كن حذرًا حول المدفأة الداخلية ، ولا تتركها أبدًا دون رقابة. قد يكون هذا الوقت هو الوقت الذي ينكسر فيه السجل بطريقة تجعل الجمر يطير.

نصائح لتسريع تعليم الحماية من الحرائق



ليس هناك من يعرف متى وأين يمكن أن يحدث الحريق ، على الرغم من وجود طرق للاستعداد لحتميته في نهاية المطاف. بالإضافة إلى ذلك ، لا تحدث الحرائق في المنازل فقط. يمكن أن تكون الحرائق في مباني المكاتب وأماكن العمل الأخرى مدمرة بنفس القدر .



اتبع هذه النصائح من الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق:

كن حذرا. إذا كنت تشعر بالنعاس، فلا تستخدم الفرن أو الموقد.

ابق في المطبخ أثناء قلي أو شواء أو شواء الطعام، إذا كنت بحاجة إلى مغادرة المطبخ لفترة قصيرة ، قم بإيقاف تشغيل الفرن أو الموقد.

إذا كنت تقوم بطهي الطعام على نار هادئة ، فتأكد من ذلك بانتظام. ابق في المنزل أثناء طهي الطعام ، واستخدم مؤقتًا لتذكيرك بأنك تطبخ.

حافظ على سطح الموقد خاليًا من أي شيء يمكن أن تشتعل فيه النيران ، بما في ذلك قفازات الفرن أو الأواني الخشبية أو تغليف الطعام أو المناشف أو الستائر.

إذا بدأ حريق الطبخ:

كن مستعدا. احتفظ بغطاء بالقرب منك عند الطهي على الموقد. في حالة نشوب حريق صغير بالشحم ، قم بإخماده عن طريق تحريك الغطاء فوق المقلاة. أغلق الموقد واترك المقلاة مغطاة حتى تبرد تمامًا.

في حالة نشوب حريق بالفرن ، أطفئ النار وأبق الباب مغلقًا عند إشعال حريق ، تأكد من مغادرة الآخرين وأن لديك مخرجًا واضحًا.

إذا استمر الحريق أو نما ، اخرج على الفور! عندما تغادر ، أغلق الباب خلفك للمساعدة في احتواء الحريق.

اتصل برقم الطوارئ المحلي بعد مغادرتك.



نصائح تفادي معدات التدفئة

ضع في اعتبارك استبدال مدافئ المنطقة القديمة أو المدافئ بأخرى جديدة يتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا عند ارتفاع درجة حرارتها أو إمالتها. احتفظ بها على بعد ثلاثة أقدام على الأقل من أي شيء قابل للاشتعال.

قم بتنظيف وتفتيش الأفران والمداخن بشكل احترافي كل عام.

يجب أن تحتوي جميع المواقد على شاشة متينة. لا تستخدم أبدًا السوائل القابلة للاشتعال لإشعال حريق في الموقد. اترك الرماد يبرد تمامًا واستخدم دلوًا معدنيًا للتخلص منه.



نصائح تفادي حريق الأنظمة والمعدات الكهربائية

قم بفحص منزلك بواسطة كهربائي مؤهل ، خاصة عند شراء منزل قديم.

استخدم كهربائيًا مؤهلًا عند الانتهاء من الأعمال الكهربائية.

حماية منزلك من أعطال القوس الكهربائي. يحدث عطل القوس الكهربائي عندما ينتج عن قصر كهربائي قوس: شرارات شديدة الحرارة يمكن أن تشعل النار في المواد القابلة للاشتعال القريبة. غالبًا ما تحدث الأقواس في أسلاك الأجهزة أو التمديد التي أصبحت مهترئة أو متصدعة.

لمنع حدوث أعطال القوس الكهربائي ، قم بتثبيت قاطعات دائرة القوس الكهربائي (AFCIs) في منزلك. تبدو هذه الأجهزة وتعمل مثل قواطع الدائرة التقليدية. عندما يكتشف AFCI وجود قوس ، فإنه يغلق الدائرة.

يمكن أن يؤدي ارتفاع الطاقة إلى إتلاف الأجهزة وحتى التسبب في الحرائق. احمِ منزلك من خلال نظام الحماية من زيادة التيار من مستويين: جهاز حماية من زيادة التيار بالمنزل بالكامل (SPD) على الخدمة الكهربائية الرئيسية للمنزل ، ونقاط الاستخدام SPD لجميع الأجهزة الإلكترونية والأجهزة القيمة.



تفادي حريق الشموع

تتسبب حرائق الشموع كل عام في أضرار بمئات الآلاف من الدولارات في الممتلكات ومئات الإصابات والوفيات غير الضرورية.

احرق الشموع فقط تحت إشراف مستمر.

احتفظ بالشموع المشتعلة على بعد قدم واحدة على الأقل في جميع الاتجاهات من العناصر القابلة للاشتعال والاشتعال.

احتفظ بفتائل الشمعة في حدود ربع بوصة (¼) من أعلى الشمعة.

لا تدع الشموع تحترق في قاع الحاوية.

إطفاء جميع الشموع قبل مغادرة المنزل أو عند الخلود للنوم ليلاً.

ضع الشموع في أماكن آمنة ، بعيدًا عن متناول الأطفال أو الحيوانات الأليفة.

ضع الشموع فقط على أثاث محكم من غير المحتمل أن ينقلب.



نصائح تفادي حريق التدخين

للمساعدة في منع حادث التدخين من التسبب في حريق ، توصي إدارة الحرائق الأمريكية بما يلي:

دخان بالخارج. يمكن أن تشتعل النيران في أشياء كثيرة في منزلك إذا لامست شيئًا ساخنًا مثل السيجارة أو الرماد. من الآمن دائمًا التدخين في الخارج.

ضع السجائر على طول الطريق. افعل هذا في كل مرة. لا تبتعد عن السجائر المشتعلة ومواد التدخين الأخرى. ضع الماء على الرماد والأعقاب للتأكد من أنها بالفعل بالخارج قبل وضعها في سلة المهملات.

كن حذرا. لا تدخن بعد تناول الأدوية التي تجعلك تشعر بالتعب. قد لا تتمكن من منع الحريق أو الهروب منه إذا كنت تشعر بالنعاس أو تناولت دواء يجعلك متعبًا.

لا تدخن أبدًا حول الأكسجين الطبي. يمكن أن ينفجر الأكسجين الطبي إذا اقترب اللهب أو الشرارة. حتى إذا تم إيقاف الأكسجين ، فلا يزال من الممكن أن تشتعل فيه النيران.

لا تدخن في السرير أبدًا. المراتب والفراش يمكن أن تشتعل بسهولة. لا تدخن في السرير لأنك قد تغفو وسيجارة مشتعلة.

ضع سيجارتك في منفضة سجائر أو دلو به رمل. استخدم منافض السجائر ذات القاعدة العريضة حتى لا تنقلب وتبدأ النار.

إذا اكتشفت حريقًا ، فاتصل برقم 180 على الفورلمطافئ مصر على مستوي المحافظات .