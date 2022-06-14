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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيتي ولع فجأة.. محمد هنيدي يصدم جمهوره بصور لآثار حريق بمنزله

صدى البلد

شارك الفنان محمد هنيدي صورا من منزله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد تعرضه لحريق مفاجئ.

وكتب هنيدي: “الحمد لله .. بيتي ولع فجأة .. بس الحمد لله ان ربنا حفظنا وحفظ الاسرة وانها جت على قد كده ولحقناها بدري”.

وكان الفنان محمد هنيدي، قد نشر  صورة له أمام المسجد النبوي أثناء تأديته مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية،  وذلك عبر حسابه علي "تويتر".

كتب على الصورة :"‏كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك سائق ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا، صارت قلوب العاشقين تميل، صلوا على الحبيب.

الفنان محمد هنيدي محمد هنيدي

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