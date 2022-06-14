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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج تدريبي لطلاب كلية الاقتصاد المنزلي بمستشفى عين شمس التخصصي

برنامج تدريبي لطلبة
برنامج تدريبي لطلبة كلية الاقتصاد المنزلي

 

نفذت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة العريش شمال سيناء، الجزء الثاني من البرنامج التدريبي لطلاب برنامج التغذية العلاجية بمستشفى عين شمس التخصصي لإكساب خريجي البرنامج الخبرات العملية التى تؤهلهم لسوق العمل..بناء علي توجيهات الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور مروان مصطفى حسن عميد الكلية ، و الدكتور أحمد معوض وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم.


وتم تنويع مصادر تدريب طلاب برنامح التغذية العلاجية بزيارة مستشفى الناس والمراكز المتخصصة في النحافة والسمنة لصقل الطلاب بالمهارات العملية لتخريج كوارد مدربة على قدر فني عالي لموائمة سوق العمل.


وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، ان طلاب الكلية كانول على قدر كبير من المسؤولية، و التحصيلهم العلمي الذي فاق المتوقع ، تحت إشراف الدكتور محمد نعيم استشاري التغذية بمستشفى عين شمس التخصصي .

 

وفازت الطالبةبسمة سليمان بالمستوى الرابع  في  برنامح التغذية العلاجيةبكلية الإقتصاد المنزلي جامعة العريش شمال سيناء،  حيث تمنكت من    تعديل بروتوكول غذائي  لمريض سكر كبدي،  كما تمكنت من تغيبر النظام الغذائي لمريض كلوي وضغط أثناء التدريب الميداني بمستشفى عين شمس التخصصي.
 

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برنامج تدريبي طلبة الاقتصاد المنزلي

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