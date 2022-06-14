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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حبيب الملايين.. شريف رمزي يحتفل بعيد ميلاد كريم محمود عبد العزيز

صدى البلد

احتفل الفنان شريف رمزي، بعيد ميلاد كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلى انغام أغنيته “الغزالة رايقة” شارك جمهوره مظاهر الاحتفال، وكتب شريف رمزي: “عشرة العمر الغالي حبيب الملايين كل سنة وأنت طيب”.

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أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد كريم محمود عبد العزيز على إنستجرام

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عيد ميلاد كريم محمود عبدالعزيز.. شعر بالفشل ببداياته.. ووالده رفض دخوله الفن

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان كريم محمود عبد العزيز، وكان قد تحدث من قبل في لقاء تلفزيوني عن بداياته في عالم الفن.

وقال "كريم" ان والده الفنان محمود عبد العزيز كان يرفض دخوله عالم الفن، وكنت أذهب مع أبي التصوير في الأعمال الفنية وفي المسرح، وكنت أشعر أن هناك شيئا بداخلي". 

وأضاف: “عرض على عمل مع الفنانة دلال عبد العزيز، وكنت في غاية التوتر والخوف، وبعد هذه التجربة شعرت أنني ممثل فاشل ورفضت الموضوع". 

كريم محمود عبد العزيز ذكرى ميلاد شريف رمزي الفنان كريم محمود عبد العزيز كريم محمود عبدالعزيز

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