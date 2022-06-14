حبيب الملايين.. شريف رمزي يحتفل بعيد ميلاد كريم محمود عبد العزيز

احتفل الفنان شريف رمزي، بعيد ميلاد كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلى انغام أغنيته “الغزالة رايقة” شارك جمهوره مظاهر الاحتفال، وكتب شريف رمزي: “عشرة العمر الغالي حبيب الملايين كل سنة وأنت طيب”.

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان كريم محمود عبد العزيز، وكان قد تحدث من قبل في لقاء تلفزيوني عن بداياته في عالم الفن.

وقال "كريم" ان والده الفنان محمود عبد العزيز كان يرفض دخوله عالم الفن، وكنت أذهب مع أبي التصوير في الأعمال الفنية وفي المسرح، وكنت أشعر أن هناك شيئا بداخلي".

وأضاف: “عرض على عمل مع الفنانة دلال عبد العزيز، وكنت في غاية التوتر والخوف، وبعد هذه التجربة شعرت أنني ممثل فاشل ورفضت الموضوع".