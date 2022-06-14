عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لبحث مقترح إنشاء مركز تحليل بيانات في مصر.. وزيرة الهجرة تلتقي محمد خاطر 

صدى البلد

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا تشاوريًا مع الدكتور محمد خاطر رئيس مركز الاستراتيجية والأداء في جامعة كامبردج ومدير معهد YNOT للتمويل الرقمي في كلية كوينز كامبريدج، وأحد المشاركين بمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة.

وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، في إطار متابعة نتائج مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، ولبحث سبل التعاون في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الهجرة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

من جانبها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالدكتور محمد خاطر، مضيفة أن الاجتماع يأتي للاستفادة من الخبراء المشاركين بالمؤتمر، بهدف دعم وتعظيم الاستفادة من العلماء والخبراء المصريين بالخارج وتعظيم أثر برنامج جسور التنمية ومؤتمرات "مصر تستطيع.

وقالت وزيرة الهجرة ، إن الاجتماع تناول دراسة إمكانية إنشاء مركز تحليل بيانات في مصر وتطبيقاته في المجالات المختلفة، بالتعاون مع الدكتور محمد خاطر، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بما يدعم خطط وجهود الدولة في عمليات التحول الرقمي والشمول المالي، وبما يسهم في زيادة الاستفادة من ثروة مصر العلمية والفكرية من المصريين بالخارج في المشروعات التنموية، وتعزز فرص الاستفادة من التجارب الدولية وتطبيق الأنظمة التكنولوجية الحديثة.

من جهته، أكد الدكتور محمد خاطر، رئيس مركز الاستراتيجية والأداء في جامعة كامبردج ومدير معهد YNOT للتمويل الرقمي في كلية كوينز كامبريدج، على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا خاصة ما يسمى بالتكنولوجيا المالية، مضيفا أن تعاونه مع وزارة الهجرة وأكاديمية البحث العلمي سيشمل في مرحلته الأولى إعداد كوادر شبابية قادرة على التعامل مع نظم البيانات الحديثة ومحركات البحث المتطورة، وذلك من خلال توفير فرص تدريبية للطلبة وحديثي التخرج المصريين بالتعاون مع الجامعات الأجنبية المتخصصة وكذلك الإشراف على المشاريع البحثية في هذا المجال.

وأوضح خاطر ، أنه سيتم العمل على إعداد قائمة بالتخصصات المطلوبة التي ستساعد على إعداد كوادر مصرية تكون نواة لدعم الاستثمار في التكنولوجيا، وجعل مصر مركز تحليل بيانات رائد في الشرق الأوسط، وتصدير هذه التكنولوجيا لمختلف دول العالم.

يشار إلى أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" قد اختتم فاعلياته مطلع شهر يونيو الجاري، ونظمته وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام، وعدد من المؤسسات والجهات المعنية، ويعد المؤتمر النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" وانعقدت خلاله 12 جلسة تناولت عدة محاور مهمة وأساسية يرتكز عليها ملف الصناعة في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا لاستراتيجية الدولة في توطين الصناعة.

44135200-adcc-4a24-a1ec-0bc501896789
44135200-adcc-4a24-a1ec-0bc501896789
615a4d79-12d4-465a-8498-b39aed882dca
615a4d79-12d4-465a-8498-b39aed882dca
2d03e197-8e73-4676-a4de-cad778c56cfb
2d03e197-8e73-4676-a4de-cad778c56cfb
5255d656-5b7c-4e20-85ae-008d65ef5635
5255d656-5b7c-4e20-85ae-008d65ef5635
0d4d8086-70b9-4d0c-9fd0-0639f7105648
0d4d8086-70b9-4d0c-9fd0-0639f7105648

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية بتوقيت القاهرة والدول العربية والقنوات الناقلة

0-10 نتيجة اللقاء الأول.. تاريخ مواجهات مصر وكوريا الجنوبية

بعد حريق منزل محمد هنيدي .. أشهر الأسباب ونصائح لوقاية البيوت بالصيف

حكم لفريق واحد في 5 مباريات.. فرج عامر يهاجم لجنة عصام عبدالفتاح

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

مفاجأة مدوية .. جلسة بين الأهلي وموسيماني لإعلان رحيل المدرب

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

ترشيحاتنا

لجنة بحث الشكاوى بوزارة الرياضة تبدأ فحصا شاملا لاتحاد الكرة.. فيديو

سعفان يتابع دورات التدريب بالمحافظات ..والبدء على التفصيل والحياكة بالإسماعيلية

ملكش دعوة بجمال علام.. شوبير: تلقيت تهديدا من أحد مسؤولي اتحاد الكرة

منظومة الشكاوى: التعامل مع ملايين الاستغاثات يؤكد جهود الدولة لإعلاء شأن المواطن

الإسكان تطرح أراضى بنشاط تجاري إداري سكني في العاشر من رمضان.. تفاصيل

جزر سليمان تدافع عن اتفاقها مع الصين: ضروري لأمننا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. ارتداء الشبشب في المنزل يضر بالصحة

الصيف يبدأ رسميا 21 يونيو.. واليوم حار نهارًا على القاهرة معتدل ليلا

فتاة تتعرض للاعتداء راكعة على ركبتيها.. مقطع فيديو يثير الفزع في الصين

بـ235 مليون مشاهدة.. أول فيديو تم نشره على يوتيوب منذ 17 عاما

فيديو

حرب نووية محتملة.. أبرز تصريحات أحمد أبوالغيط مع أحمد موسى.. فيديو جراف

قطعت الاتصالات عن دول.. عاصفة شمسية تضرب الأرض.. فيديو جراف

خلاف عائلي وانتهي.. انتهاء أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ