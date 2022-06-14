بعد إعلان وظائفها.. تعرف على مزايا العمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم نموذجًا عالميًا للمدارس الفنية، بمعايير واعتماد دولي من جانب، ومن جانب آخر ربط المنظومة التعليمية

مع الصناعة في جانب التدريب العملي والتوظيف.

وقالت وزارة التربية والتعليم: “بما أن المعلم هو إحدى الدعائم الأساسية لتلك المنظومة، فقد تم توجيه الكثير من الاهتمام للمعلمين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن طريق إتاحة فرص تدريبية لهم، بالاضافة إلى مميزات مجزية يحصل عليها العاملون بمدارس التكنولوجيا التطبيقية”.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مزايا العمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتمثل فيما يلي:

مزايا العمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

● العمـل فـى بيئة تعـليمية حديثـة تـقوم على التـطوير المستمـر والشامل.

● تدريب تقني مستمر عالى الجـودة على مـستوى دولي على أيدى خبراء معتمدين.

● فـرص للـحصول على خـبـرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز.

● حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك خلال الفترة من 13 وحتى 23 يونيو 2022، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: http://tawzef.emis.gov.eg

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن هذا الإعلان يتضمن أكبر عدد من الوظائف المتاحة بــ 21 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بــ 8 محافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، وهي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والمنوفية، والدقهلية، والسويس، وأسيوط، مشيرًا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تستعد للعام الدراسي الجديد 2022/2023 عن طريق اختيار الكوادر من المعلمين والإداريين للعمل بها، وتدريبهم على أيدي خبراء على آليات تدريس المناهج الدراسية المطبقة بالمدارس، وكيفية تطبيق معايير الجودة بها، بالإضافة إلى التدريب على معايير تقويم وتقييم الطلاب.

وأكد مجاهد ضرورة قراءة المتقدمين شروط ومعايير الالتحاق بكل مدرسة بالملف الخاص بإعلان فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الموقع الرسمي للوزارة، ومراعاة الدقة في إدخال البيانات الصحيحة باستمارة التقدم.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن المعلم هو إحدى أهم الدعائم الأساسية للمنظومة التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ولا بد من توجيه الكثير من الاهتمام إليه؛ نظرًا لدوره المؤثر في إمداد الطلاب بالمعلومات، وتشكيل وإصلاح سلوكياتهم، وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، وعليه توفر وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع الشركاء الصناعيين العديد من المميزات للمعلمين والإداريين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل، الحصول على حوافز مادية عديدة مرتبطة بالأداء، وتوفير تدريبات تقنية مستمرة عالية الجودة على أيدي خبراء، ذلك بالإضافة إلى العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل.

وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بعد غلق باب التقدم مباشرة، لتحديد مواعد الاختبارات والمقابلات الشخصية، والتي يعد اجتيازها ضرورة أساسية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.