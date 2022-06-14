سعفان يتابع دورات التدريب بالمحافظات.. والبدء بـ التفصيل والحياكة في الإسماعيلية

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهنى الثابتة ووحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي .



أوضح الوزير أن ذلك التدريب يأتي في ظل توجه الدولة المصرية لريادة الأعمال والتي تعد جزءا من كافة التدريبات المهنية التي تنفذها الوزارة في كل الدورات التدريبية داخل مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة لها بالمحافظ ، لتأهيل الشباب على المهن المطلوبة لسوق العمل مما يسهم فى تشغيلهم وخفض معدلات البطالة.



وأشار أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، إلي المديرية قامت بالانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهني بالمدينة ، في إطار مبادرة التدريب من أجل التشغيل وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن حياة كريمة للشباب وراغبي العمل، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير للحد من انتشار فيروس كورونا.



وقال مدير مديرية : إنه تم عقد ندوة تعريفية قبل بدء الدورة التدريبية للمتدربات حول ريادة الأعمال وكيفية إنشاء مشروع صغير ، ومفهوم ريادة الأعمال وكيفية وصول المنتج إلى المستهلك وتسويقه محلياً ، حاضر فيها مروة محمد أنس مسئول المرأة ، ونهلة قناوى مسئول ريادة الأعمال بالمديرية.



وقام مدير المديرية بتسليم الخريجات شهادات إتمام التدريب معتمدة من المديرية ، وذلك بعد انتهاء المدة التدريبية المقررة لمن اجتازوا التدريب ، تساعدهم على العمل فى شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة أو خارجها.

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