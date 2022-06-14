إيران: اليونان تفرج عن ناقلة النفط المحتجزة وتعيد حمولتها

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن اليونان أفرجت عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة وأعادت حمولتها.

ووفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية، قالت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه: " بعد الاجراء الفوري والمقتدر للجمهورية الاسلامية الايرانية ومتابعة المؤسسات المعنية ورغم الحكم القضائي الامريكي القاضي باحتجاز ناقلة النفط الايرانية واحتجاز حمولتها لصالح الامريكيين، تم اصدار حكم رد الحمولة لاصحابها".

وأضاف البيان: "وأصدرت الحكومة اليونانية ايضا الاوامر بذلك والان نشهد انهاء احتجاز الناقلة واعادة الحمولة لاصحابها".

وكانت اليونان قد احتجزت هذه الناقلة في سواحلها بالتنسيق مع واشنطن بعد أن لجأت الناقلة إلى سواحل اليونان لحفظ أمن طاقمها وسلامة الناقلة.

وفي وقت سابق، ألغت محكمة يونانية، حكما قضائيا سمح للولايات المتحدة بمصادرة جزء من شحنة نفط إيراني من ناقلة ترفع علم إيران قبالة سواحل اليونان، بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“ عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وأثار الحادث رد فعل غاضبا من طهران إذ احتجزت قواتها الشهر الماضي ناقلتين يونانيتين في الخليج بعد أن أنذرت إيران بأنها ستتخذ ”إجراءات عقابية“ ضد أثينا.

وقال مصدر قانوني، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن إيران طعنت أيضا على قرار المحكمة الأصلي.

وأضاف المصدر: ”قبلت المحكمة دعوى نقض الحكم. سيكون من الصعب إلغاء (حكم محكمة الاستئناف)“.

وبدأت القضية عندما احتجزت السلطات اليونانية في أبريل الماضي، السفينة ”لانا“، المعروفة سابقا باسم ”بيجاس“، التي ترفع العلم الإيراني وعلى متنها طاقم روسي من 19 فردا بالقرب من ساحل جزيرة إيفيا بجنوب البلاد بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وسرعان ما تم الإفراج عن السفينة بسبب تعقيدات تتعلق بملكيتها. وصادرت الولايات المتحدة في مايو، جزءا من شحنة النفط الإيراني المحتجزة على متنها ونقلتها إلى سفينة أخرى، عقب الحكم الأولي للقضاء اليوناني.

