الزمالك يواجه سموحة والأهلي أمام المعادي في الجولة الأولى من دوري اليد

أجريت اليوم الثلاثاء، مراسم قرعة الموسم الجديد من دوري المحترفين لكرة اليد للرجال 2022-2023، والذي سنطلق يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 وينتهي يوم الجمعة 14 أبريل 2023، وذلك بحضور مندوبي أندية دوري المحترفين، وبحضور الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

أسفرت نتائج القرعة عن المواجهات التالية في الجولة الأولى:

الزمالك مع سموحة

الأهلي مع المعادي

سبورتنج مع الطيران

هليوليدو مع القناة

طلائع الجيش مع هليوبوليس

الشمس مع البنك الأهلي

العبور مع جزيرة الورد

دلفي مع الزهور

الأوليمبي مع الجزيرة

الجولة الثانية:

الأوليمبي مع الزمالك

طلائع الجيش مع القناة

هليوليدو مع هليوبوليس

الشمس مع جزيرة الورد

العبور مع البنك الأهلي

سبورتنج مع الزهور

دلفي مع الطيران

سموحة مع الجزيرة

جدير بالذكر أن المؤتمر العام السنوي اختتم فعالياته اليوم الثلاثاء في رأس البر، وشهد اعتماد نظام دوري المحترفين، بحضور الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، وعفت رشاد مقرر اللجنة الفنية.

واستعدت لجنة المسابقات الرئيسية والمصغرة لانطلاق منافسات الموسم الجديد على مستوى الفئات المختلفة للرجال والسيدات، ويرأس اللجنة سعيد عبدالمنعم، وأشرف خلاف مقرر اللجنة، والأعضاء كريم حسن وكريم حسين وخالد صالح ومجدي عصمت وهالة زكي، وعواطف السيد ووائل سلامة سكرتارية اللجنة.